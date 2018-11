"Hay que competir cada partido como si fuese el último", Monteagudo

O CD Lugo quere facer do Anxo Carro o seu fortín. O míster, Alberto Monteagudo, aseguraba que o equipo está dándoo todo nos adestramentos, traballan a finalización e está seguro de que o gol chegará. "El gol es trabajo. Sabes que tenemos que jugar cada partido como si fuese el último y en casa ser poderosos, fuertes y meter al rival en su campo. Y por supuesto, acertar", relfexiona.

O míster destaba o potencial ofensivo do rival, o Córdoba. Considera que lle falta atopalo equilibrio entre o plan defensivo e ofensivo e cre que "mejorará" da man de Currto Torres. "El Córdoba tiene jugadores de nivel, de calidad, como Aguado, al que conozco del B, Quim Araujo, que seguro va a tener protagonismo, Galán, que es rápido o De las Cuevas. Es un equipo de Segunda con un ataque de calidad. Sí que es verdad que ha encajado mucho. Si consigue equilibrar sus números, mejorará".

O técnico manchego ten moi claro cales serán as armas que xogará o equipo albivermello: ter presencia na área rival, presión alta e xogar cada partido coma se fose unha final. Ademais, considera que en casa o Lugo debe ser "un equipo poderoso, fuerte, que meta al equipo contrario en su área".Do cadro de xogadores destaca terse atopado cun "grupo que quiere, que se cuida. Falta sacar resultados, pero lo vamos a conseguir, a regalar a la afición un resultado que necesitan ellos, el equipo y yo", pois polo de agora ainda non saboreu ningunha victoria á fronte do equipo galego.

A disposición de Monteagudo todos os xogadores agás os lesionados de longa duración, San Emeterio e Leuko. Sergio Gil xa adestraba con normalidade xunto cos seus compañeiroe, pero quenes si son dúbida son Kravets e Pita, malia non estar descartados.

Non quixo Monteagudo deixar pasala ocasión paraagradecelo apoio da afección nesta mala racha. "He visto el movimiento de las redes sociales y nos sentimos aún más responsabilizados. Estamos en un momento importante por intentar cambiar una dinámica y les agradezco ese apoyo. Si logramos ese cambio creo que viviremos un año bonito”.