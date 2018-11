Mandiola: "No es que estén mal ellos, es que nosotros estamos bien"

El Atlético Baleares quiere sumar su cuarta victoria consecutiva y lo quiere hacer mañana a las 17:00 en casa del Cornellà. Otro de los objetivos para los blanquiazueles es el de continuar en la zona de play-off a falta de seis partidos para terminar la primera vuelta de la temporada.

A pesar de la alegría que se percibe en el vestuario, el técnico Manix Mandiola sólo piensa en el día a día y las dificultades que pueden presentarse: “Tenemos un partido con posibilidad de sumar y no pensamos ni en los anteriores ni en los que vendrán. En Cornellà hay tres puntos en juego y vamos a intentar conseguirlos”.

El adversario de mañana, el Cornellà, el año pasado estaba cerca de las posiciones de play-off. Este año, por el momento, se sitúa en la duodécima posición de clasificación con 16 puntos y Mandiola ha señalado que se encuentra en una situación más incómoda que la temporada pasada, donde los baleáricos perdieron por un gol de córner. “No es que estén mal ellos, es que nosotros estamos bien, convencidos de nuestro potencial. Viene bien estar subiditos y creer en ti pero con los pies en el suelo”, comenta el vasco.

Para este encuentro serán bajas, Rubén González que aún no se ha recuperado y Marc Rovirola que no jugará por órdenes del médico. Marcos de la Espada ha sufrido hoy un golpe en el tobillo pero Mandiola espera que esté para el partido.

Hugo Díaz dio la victoria final en el partido épico ante el Teruel y será alternativa tanto de titular como para jugar cuándo sea. “Hugo está bien, hace mejor a los que juegan, está apretando. El delantero no ha bajado los brazos y aporta hasta cuando no está en el campo porque cuando calienta los del campo se ponen las pilas, estoy encantado con su trabajo aunque no es grato porque a veces ha salido para trabajar sucio y defender el resultado y correr detrás del lateral. Se ha amoldado y trabaja para el equipo", ha señalado el preparador.

Por su parte, Kike López ha sido colocado en el lateral derecho para reforzar el grupo y equilibrar la zona trasera. "Los números de Kike en el lateral le avalan pero es una labor colectivo, a veces se señala a jugadores como a De Gea, en este caso, fue Expósito pero no lo veo así aunque ha concedido que ha salido bien la opción de Kike y ahora queremos tocar lo menos posible", asegura el entrenador.