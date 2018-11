El Ayuntamiento inicia los trámites para rehabilitar el tejado del mercado municipal de Tarancón

El Ayuntamiento de Tarancón ha aprobado esta mañana una modificación de crédito para seguir amortizando deuda. El consistorio también ha dado luz verde al proyecto que se firmará el año que viene con la Diputación de Cuenca con cargo al Plan de Obras y Servicios y que estará destinado a la rehabilitación del tejado del edificio del mercado municipal. Todo esto ha prosperado en un pleno que no ha estado exento de polémica. El PP no ha votado apelando a la responsabilidad al entender que la convocatoria del pleno extraordinario no era urgente y al no recibir en sus correos la documentación relativa a los expedientes de los puntos que se han tratado.

Ante la falta de documentación de los concejales de la oposición, Izquierda Unida Ganemos ha pedido un receso para poder estudiar los expedientes y aclarar por qué no recibieron la información reglamentaria. A pesar de que los documentos se han puesto a disposición de toda la corporación en el pleno y de las disculpas mostradas por el secretario accidental, Jesús Garrido, los populares no han entrado en las votaciones y los dos puntos del orden del día se han aprobado con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida.

El primero de los puntos se corresponde con la modificación de crédito que se destinará a amortización de deuda. Una cantidad de 3.113.000 euros, en una senda que dejará a las las arcas municipales a cierre de legislatura en deuda cero, según el alcalde.

Mientras, el segundo punto se corresponde al Plan de Obras y Servicios de la Diputación. En el proyecto, con 156.000 euros de presupuesto previsto, se ha anunciado la intención del consistorio de rehabilitar la cubierta del edificio del mercado municipal.

Valoraciones

Escucha las valoraciones que han hecho representantes de cada grupo político a Radio Tarancón tras la celebración de la sesión.