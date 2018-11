A seguir con la inercia sin pensar en Turín

Volvemos al horario que ya podemos denominar clásico de los partidos recientes del Valencia: los sábados a las 16:15. De los últimos partidos, contra el Leganés, contra el Athletic y contra el Getafe fueron todos un sábado a esta hora. Ahora frente al Rayo lo mismo, luego ante el Real Madrid será sábado aunque a las 20:45, pero contra el Sevilla volverá a ser sábado a las 16:15. Realmente, en el tramo que va de la jornada 9 a la 15, cinco partidos de siete con la paella todavía sin digerir.

Ese equipo que jugó en Getafe y que podría ser el mismo contra el Rayo sería el formado por Neto en portería (aunque también tuvo un contratiempo el miércoles con un golpe en el codo); Wass, Garay, Gabriel y Gayà; Coquelin, Parejo; Soler, Guedes; Rodrigo y Santi Mina.

Lo cierto es que el Valencia viene de ganar, aunque ya quede lejos, pero lo último que hizo fue ganar dos partidos seguidos: uno de Champions contra el Young Boys y uno de Liga contra el Getafe. Lo que pasa es que esa victoria ante el Getafe no sirvió para reducir ni un solo punto respecto a los puestos Champions. Ganaron también Atlético de Madrid, Sevilla y Alavés, con lo que el gran objetivo de la temporada sigue estando a nueve puntos. Queda mucho para remontarlo, pero hay que seguir ganando sí o sí.

Pero para ganar hay que meter goles y eso no se le está dando nada bien al Valencia. De los doce partidos de Liga de esta temporada sólo en uno de ellos ha marcado más de un gol. Fue en el derbi contra el Levante que terminó con empate a dos. De los otros once partidos, en seis ha marcado un gol y en cinco no ha conseguido meter ninguno. En total son ocho goles a favor en doce partidos. El Valencia es el equipo que menos goles marca de toda la Primera División; luego están el Leganés y el Valladolid que llevan nueve goles a favor.

Si ahora mismo le pregunto quién es el máximo goleador del Valencia en Liga, ¿a que le costaría responder acertadamente a la pregunta?, dejando al margen los dos dobletes que recientemente ha hecho Santi Mina, uno en Copa contra el Ebro y otro en Champions contra el Young Boys. En Liga la respuesta a esa pregunta es Dani Parejo con dos goles y los dos de penalti; uno contra el Levante y el del último partido contra el Getafe. Así que sin contar penaltis, el Valencia ha hecho seis goles en Liga: uno Rodrigo, otro Batshuayi, otro Cheryshev, otro Gameiro, otro Garay y otro Gayà.

Sin ir más lejos, el rival del sábado, el Rayo Vallecano, lleva marcados casi el doble de goles que el Valencia. Lleva catorce a favor. Pero donde está su principal problema, el problema que le hace estar penúltimo en la tabla con sólo siete puntos en su haber, es en la parcela defensiva. El Rayo ha encajado 25 goles en doce partidos. La media sale a más de dos por encuentro. Es junto al Huesca el equipo que más goles recibe de Primera; el tercero es el Celta con cinco goles menos encajados. Ahí el Valencia sí que le saca bastante diferencia porque el equipo de Marcelino sólo ha recibido nueve.

Marcelino le va a dar continuidad a lo viene utilizando en los partidos más recientes ante Girona, Young Boys y Getafe; incluso podría repetir la misma alineación que puso de salida en el Coliseum Alfonso Pérez. En la convocatoria no han entrado Cheryshev por lesión, Piccini por salir de otra y Murillo por decisión técnica. Entran 19 porque dos centrales han tenido pequeños problemas en los últimos dos entrenamientos: Gabriel sufrió un mareo en la sesión del jueves y Garay un golpe en la del viernes. En principio los dos estarán bien a la hora del partido.

En el Rayo, el central Alejandro Gálvez, que se ha recuperado de una rotura del bíceps femoral en el muslo izquierdo, es la única novedad en la convocatoria del Rayo Vallecano para medirse al Valencia, al sustituir respecto a la última jornada al defensa senegalés Abdoulaye Ba. Los que no están disponibles por lesión son el lateral derecho Tito, el delantero Javi Guerra y el extremo congoleño Gael Kakuta, que tiene molestias en la cadera. Por decisión técnica se quedan fuera Chechu Dorado, José León y Lass Bangoura.