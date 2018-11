El Valencia, obligado a pagar 23,3 millones a la Generalitat

Según la información a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la decisión comunicada en las ultimas horas al Valencia C. F. y a la Generalitat Valenciana es la siguiente: el Valencia C. F. tiene que empezar a pagar ya los 23,3 millones de euros de la orden de recuperación emitida por la Comision Europea en 2016 sobre ayudas de estado al Valencia C. F.

El pasado 13 de abril de este año la Generalitat Valenciana, por orden de la Unión Europea, emitió una orden de recuperación al Valencia C. F. por importe de 20,3 millones, más otros 2,9 millones en intereses. El Valencia C. F. pidió una cautelarísima para no tener que desembolsar el dinero mientras se decidía si tenían que pagar ya o no, a la espera de la decisión DEFINITIVA Y FINAL del organismo que tiene la ultima palabra y que es el Tribunal General de la Union Europea, que debe decidir sobre el fondo del asunto.

Esa cautelarisima la obtuvo el Valencia C. F. en junio y no debió pagar. Pero ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido sobre esa cautelarísima y sentencia que el Valencia C. F. vaya acordando un plan de pagos con la Generalitat y que comience a devolver ya los 23,3 millones.

Es decir: que pague por delante la sanción y, si más adelante se produce una sentencia favorable al Valencia C. F., ya le devolverán el dinero.

Por tanto, el Valencia C. F. deberá presentar en los próximos días un plan de pagos a la Generalitat, una vez que ésta actualice la cantidad de 23.350.000 euros más los intereses devengados desde abril hasta noviembre. Y ese plan de pagos la Generalitat lo someterá a la Comision Europea y, si se lo aceptan, el Valencia C. F. comenzará a devolver los 23,3 millones.

Pero no está dicha la última palabra. El Valencia C. F. y sus abogados siguen pensando que el alto Tribunal General de la Unión Europea acabará dándoles la razón sobre el fondo del asunto y que finalmente no tendrán que pagar o será una cantidad muy inferior a los 23,3. El Valencia C. F. siempre ha recibido informes de sus abogados de que serían como mucho 5 millones de euros más intereses.