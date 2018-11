"No es fácil, pero se sale"

Coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género, en la SER hemos conocido el testimonio de una superviviente, Lucía.

El primer golpe lo recibió cuando apenas llevaba un mes con su pareja. "Estaba con mi hermano en un bar y me dijo con la cabeza que saliera. Me cogió del pelo y me arrastró por una escalera". Pese a la brutalidad de la paliza, le pidió perdón y pensó que no volvería a repetirse, pero el arrepentimiento le duró poco. El infierno de Lucía duró siete años hasta que dijo basta ya.

En la actualidad ha conseguido rehacer su vida tras pasar junto a su hija por una casa de acogida y dice que ha sido como "volver a vivir", asegura que "ser libre no tiene precio".

AUDIO | Esta es su historia: