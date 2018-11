"Para reformar la Ley contra la Violencia de Género hay que aplicarla y eso no se hizo"

Silvia Buavent, la máxima responsable del Instituto de la Mujer, ha participado este viernes en unas Jornadas Técnicas dirigidas a profesionales de la sanidad, judicatura y trabajadores municipales, entre otros, sobre el abordaje de la violencia machista, celebrada en el Ayuntamiento de la ciudad.

En ese marco la que fuera edil de Igualdad de Fuenlabrada ha querido reivindicar la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Considera Buabent que es “la gran olvidada”. Por eso ha replicado a todos los que pasados unos años pedían su reforma porque no recogían otros tipos de violencia hacia la mujer. “Para poder reformarla, primero hay que aplicarla y eso es lo que no se hizo”, ha dicho. Asegura que “nos pasamos el día hablando del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, pero lo que dice el Pacto ya lo dice la ley y quizá si la hubiéramos ejecutado, el Pacto no habría sido necesario, en cualquier caso bienvenido”.

Buabent ha asegurado que ahora que está fuera de la ciudad y conoce otros casos se da cuenta de lo que ha sido capaz de avanzar Fuenlabrada en esta materia.

El alcalde, Francisco Javier Ayala, ha destacado que el Pacto de Estado sobre violencia machista ha sufrido un importante giro y ha asegurado tras el cambio de gobierno en la nación se puede observar un “antes y un después” en esta materia.

