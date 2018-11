Haksabanovic: "Estoy feliz, quería jugar para este club"

El centrocampista del Málaga Sead Haksbanovic, que debutó en la pasada jornada ante el Nàstic, dijo que está "muy feliz, quería jugar en este club”.

Debut

“Estoy feliz, porque estoy aquí y quería jugar para este club. Estoy contento por haber jugado mi primer partido. Al principio estaba un poco nervioso, pero todos los compañeros me dieron ánimos y me desearon suerte. Así que salí al campo simplemente a jugar y disfruté”.

Buena adaptación

“La relación con mis compañeros es muy buena. Como no hablo español, no me esperaba que fuese tan buena, pero sí lo es”. “Me gusta la ciudad, es bonita”.

Fútbol inglés vs español

“Son similares ya que son grandes en el fútbol. Ahay más enfoque en jugar y correr. Allí, como sabéis, hay mucha lucha, correr y jugar. Aquí, el enfoque es jugar bien, correr, jugar bien y correr”.

Aficiones

“Cuando llegué a Málaga no pensé que el ambiente en la rosaleda fuera tan bueno al estar en segunda división, pero afición es impresionante. Todo el mundo sabe que en Inglaterra los aficionados están “locos” por el fútbol, pero aquí en España también lo están. No sabía, pero ahora sé que la afición del Málaga es increíble".

Un año importante

“Es un momento importante en mi carrera. Estoy aquí aprendiendo un nuevo fútbol, con un nuevo entrenador y un idioma nuevo. Eso para mí es algo bueno, es maravilloso”.