Benito Serrano: "Han seguido trabajando en el convenio de la depuradora"

Los alcaldes de Golmayo y Los Rábanos, Benito Serrano y Gustavo Martínez, no van a asistir hoy a la reunión a la que han sido invitados por Aquaes junto al alcalde de Soria porque “no hemos tenido tiempo material de estudiar el documento que a mí me llegó por correo electrónico en la jornada del miércoles”, explica Serrano.

Ambos alcaldes han pedido tiempo para “poder estudiar este importante convenio para la futura estación depuradora de Soria que puede comprometer a sus municipios por más de cuarenta años”. Advierten que son muchas las carencias que todavía se deben cubrir para llegar al punto de poder firmar el convenio, “desde la autorización de la propia Junta de Castilla y León, hasta de los propios plenos de los tres municipios implicados”.

Serrano sospecha que el convenio ya está consensuado con la participación del alcalde de Soria mientras se ha marginado a Golmayo y Los Rábanos. “Ellos han seguido trabajando y nos consta que el borrador que nos han mandado está consensuado y no por nosotros dos”, ha advertido el alcalde de Golmayo.

Además, el alcalde de Los Rábanos sigue a la espera de conocer la contestación a la propuesta presentada de poder desplazar la depuradora un kilómetro, aguas abajo, para satisfacer las demandas tanto del municipio como de la empresa propietaria de las terrenos, Cárnicas Villar. Considera Gustavo Martínez que “en seis meses han tenido tiempo suficiente los técnicos del Ministerio de dar una contestación a la petición de trasladar el proyecto un kilómetro para evitar perjuicios y la posible judicialización del tema”.

Ambos alcaldes han declarado que no pretenden ser un obstáculo para la construcción de la nueva depuradora de Soria capital, puesto que Golmayo ya dispone de su propia depuración y Los Rábanos no se opondrían si se hace en el término de Soria capital.