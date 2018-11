Soria Ya! denuncia que el Plan de Carreteras no incluye la finalización de la A-11 ni la A-15

La Plataforma Soria ¡YA! exige a los dirigentes políticos sorianos y a los representantes de la provincia en las distintas instituciones regionales y nacionales (Cortes de Castilla y León, Congreso de los Diputados y Senado) “que dejen de vivir del cuento y empiecen de una vez por todas a trabajar por Soria”.

El colectivo ciudadano insta a los senadores ‘populares’, Tomás Cabezón Casas y Gerardo Martínez Martínez; al senador socialista, Jesús Manuel Alonso Jiménez; a los diputados en el Congreso, Javier Antón Cacho (PSOE) y Jesús Posada Moreno (PP); a los procuradores en las Cortes de Castilla y León, Jesús Alonso Romero y Pedro Antonio Heras Jiménez por el PP y Ángel Hernández Martínez e Isaac Izquierdo Gonzalo, por el PSOE; a la ‘popular’ María del Mar Angulo Martínez, en su doble condición de senadora y procuradora en las Cortes castellanoleonesas; al secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey de las Heras; y a la presidenta del PP soriano, Yolanda de Gregorio Pachón, “a que se pongan las pilas y defiendan los intereses de la tierra a la que dicen representar”-

Tras las recientes informaciones que ponen en evidencia el ninguneo al que de forma histórica y sistemática se ha sometido a nuestra provincia, Soria ¡YA! reclama a la clase política soriana “que exija explicaciones inmediatas a la flagrante falta de inversiones y al menosprecio sonrojante hacia este territorio”. El Ministerio de Fomento confirmó hace unos días que tenía previsto lanzar proyectos de carreteras por valor de casi 3.000 millones de euros en los próximos meses. “En la amplia cartera de iniciativas que se ha dado a conocer, no figura ni un mísero euro para finalizar ni la A-11 ni la A-15, dos infraestructuras estratégicas para Soria y que los ciudadanos de esta provincia han demandado en infinitas ocasiones. No así sus políticos, que siguen callados. ¿Dónde están los millones para terminarlas como tantas veces nos han prometido?”.

Añaden que, “a Soria no solo no se le atiende ninguna de sus reclamaciones, sino que además se la margina mientras nuestros representantes en las instituciones miran para otro lado. Y es que sólo se puede calificar de “marginación” el que siendo una de las provincias con menor nivel de desarrollo de Castilla y León, la Junta destinara a Soria en 2016 tan sólo un raquítico 0,7% de los Fondos de Compensación, pese a que precisamente ésta es la herramienta ideada para financiar inversiones que sirvan para corregir los desequilibrios entre territorios”.

La ínfima inversión realizada en el año 2016 no constituye un caso aislado o anecdótico. “En los últimos 15 años Soria rara vez no ha ocupado el farolillo rojo en el reparto de estos fondos. La Junta de Castilla y León, no contenta con sumir a Soria en un olvido permanente, le infringe un desprecio grosero. Durante el citado 2016 mientras Salamanca, la provincia que más fondos obtuvo, ingresó 7,3 millones de euros para inversiones; Soria se tuvo que conformar con unos paupérrimos 135.000 euros. Sin ir tan lejos, en Segovia, la segunda provincia que menos recibió, entraron más de 450.000 euros; es decir, prácticamente cuatro veces el dinero que llegó a Soria. ¿Por qué ese empeño de la Junta de la Castilla y León en humillar a Soria y a los sorianos?”.