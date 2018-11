Carlos Martínez acusa al PP de "tratar de bloquear la depuradora" utilizando a los alcaldes de Golmayo y Los Rábanos

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, se reúne hoy en Madrid con representantes de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) para avanzar en la construcción de la depuradora. A la reunión estaban citados también los alcaldes de Golmayo Benito Serrano y de Los Rábanos, Gustavo Martínez, pero a última hora de la tarde de ayer éstos decidieron no acudir.

Se trata de una reunión informativa en la que se están debatiendo los últimos flecos de la letra pequeña del convenio al que la Junta de Castilla y León ya le ha dado el visto bueno. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, dice que “los ayuntamientos de Golmayo y Los Rábanos han sido convocados por el Gobierno y no hay excusas para no acudir”. Martínez apunta que “la no asistencia de los alcaldes a la reunión se debe a una maniobra política por parte del Partido Popular para bloquear el proyecto”.

Los alcaldes de Los Rábanos y Golmayo no han acudido a Madrid porque dicen que no han tenido tiempo de estudiar el convenio de la depuradora; el pasado 12 de junio ya recibieron el borrador del convenio suscrito entre los tres alcaldes, la Junta de Castilla y León y Acuaes para la ejecución y explotación de actuación de la depuradora y emisarios. Carlos Martínez pide a los alcaldes que no estorben para no perder la financiación.

Benito Serrano justifica su ausencia aludiendo primero a la premura con la que les han trasladado el convenio y después a un problema personal de su secretario. Tampoco ha acudido Gustavo Martínez, el alcalde de Los Rábanos que pese a que compareció ayer por la tarde junto a Benito Serrano, éste dice no conocer el problema que haya podido tener el primer edil. Serrano ha sido citado en la sede de Acuaes en Madrid el próximo jueves y asegura que sí acudirá con el convenio estudiado.