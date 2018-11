López Garai huye de urgencias ante la visita al Mallorca

Después de la derrota del pasado fin de semana ante el Rayo Majadahonda en Los Pajaritos (1-2), fallando ocasiones clarísimas de gol como para haber podido ganar, al Numancia no le queda otra que ir a por todas en Mallorca este domingo (12.00 h. en Son Moix), en busca del primer triunfo a domicilio este curso, en un campo donde nunca ha ganado.

Así, pese a la reciente trayectoria y estadística fuera de casa, el técnico numantino López Garai huye de prisas o urgencias y quiere afrontar el duelo con tranquilidad. “No podemos estar hablando de obligaciones cada vez que no ganemos y que cuando lo hagamos esté todo encarrilado… Desde que estoy aquí siempre digo lo mismo, hay que mantener el equilibrio. Vamos a jugar fuera de casa y la cantinela del ‘como no ganemos’ al final no es buena para nadie, ni para vosotros (los medios), ni para nosotros, ni para la afición, ni para los jugadores… Hay que afrontar el partido de Mallorca con ganas, con mucha ilusión e intentar ganar sin pensar en lo que ha ocurrido, corrigiendo lo que pasó ante el Rayo Majadahonda, que ya lo hemos hablado, pero a por el Mallorca a intentar hacer las cosas bien para ganar”.

El preparador de Barakaldo tiene claro qué guión deben seguir los suyos para sacar algo positivo del estadio mallorquín. “no cambiar mucho la manera de jugar. Ser protagonsitas, intentar llevar el peso del partido, tener posesión en el campo rival, intentar llegar muchas veces al área y crear ocasiones de gol, sabiendo que estaremos expuestos a las contras sin nos volcamos al ataque. Vigilancias atrás y solvencia en ataque, llegando con calidad”, resume López Garai, que considera al Mallorca “un buen equipo, con la inercia del ascenso desde Segunda B, con el mismo entrenador y un trabajo continuado y futbolistas de calidad, como Lago Junior, que está marcando las diferencias, sin olvidar a Salva Sevilla o Dani Rodríguez en la medular. Tienen la pelota y no te la regalan. Hay muchas cosas que me gustan del Mallorca”.

Son alta Yeboah y Nacho, tras sanción y lesión, respectivamente, pero aun son baja los lesionados Dani Nieto y Ripa, además, el delantero Guillermo es duda por problemas en un tobillo. “Yeboah está bien. Tuvo molestias el miércoles, tenía mal cuerpo, pero está recuperado. Ripa y Dani Nieto son las bajas y Guillermo tiene molestias en un tobillo que le están dando la lata. Puede que haya más cambios en el once, además del posible de Guillermo, pero cuando algo no sale del todo bien todos estamos pendientes de novedades. Hay que pensarlo bien, porque no hemos conseguido dar con el once más fiable, pero tampoco me gusta trastocar el equipo. No descarto novedades”.