Denuncian el traslado de enfermos infecciosos en ambulancias que no están preparadas para evitar contagios

Ramón Rivera acude con regularidad al hospital porque recibe un tratamiento de diálisis. Lo hace en una ambulancia, normalmente colectiva, que le lleva y luego le devuelve a su casa. Un día al subirse a la ambulancia vio que dentro había un paciente con una mascarilla y una bata: "Le pregunté al conductor y me dijo que era un enfermo de sarna".

Ante esta situación, Ramón se negó a subirse a la ambulancia porque entendía que se estaba poniendo en peligro su salud. Finalmente realizó el viaje en la parte delantera del vehículo con el conductor. Al llegar al hospital de Leza, destino del paciente de sarna, el conductor le bajó de la ambulancia y se volvió a subir para continuar con el recorrido, ante la incredulidad de Ramón. "Le pregunté si no iba a desinfectar la parte de atrás y me contestó que no tenía productos para hacerlo. Siguió haciendo traslados durante el día con la ambulancia así". Al terminar el recorrido, Ramón presentó una denuncia ante el departamento de Salud del Gobierno vasco porque se había puesto en peligro su salud.

Osakidetza se puso en contacto con Ramón a raíz de su denuncia. "Me contestaron que todo lo que estoy diciendo era mentira. Me venían a decir que no todas las personas que llevan una mascarilla son contagiosos, cuando ellos saben perfectamente y el conductor de la ambulancia sabía que ese servicio era de una persona que tenía sarna y que era contagio por contacto. Y Osakidetza lo niega".

Ambulancias de Erraldiak-Eulen en el hospital de Santiago. Todas ellas son de tipo A2, acondicionadas solo para el transporte de pacientes cuyo traslado no revista gravedad, ni tengan enfermedades infecto-contagiosas. / Cadena SER

20 casos en tres meses

El caso de Ramón no es el único. Los conductores de ambulancias de Larrialdiak-Eulen, la empresa subcontratada por el departamento de Salud del Gobierno vasco en Álava para este tipo de servicios, llevan meses denunciando internamente esta situación, pero no han obtenido una respuesta clara y han decidido denunciar estas irregularidades antes la Inspección de Trabajo.

La empresa en Álava solo dispone de ambulancias de clase A2, que según el Real Decreto de junio de 2012 en el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, están acondicionadas para "el transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni estén aquejados de enfermedades infecto-contagiosas".

Al no recibir soluciones por parte de la empresa, los trabajadores se pusieron en contacto con Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, responsable último de estos traslados. "Nos dieron una respuesta completamente ambigua, no nos especifican quién es el responsable ni quién indica que tipo de vehículo tiene que acudir a este tipo de traslados".

Ante la "pasividad" tanto de la empresa como de la administración, los conductores de las ambulancias decidieron elaborar un parte de incidencias cada vez que les ordenaran hacer alguno de estos traslados, que según la ley, no pueden realizar. CADENA SER VITORIA ha tenido acceso a esos partes y son más de veinte en los últimos tres meses. Finalmente presentaron una denuncia contra la empresa porque alertan de que se está poniendo en riesgo la salud de los pacientes y "nadie está haciendo nada al respecto".

El Servicio Vasco de Salud afirma que la responsabilidad de lo que suceda en los traslados es de la empresa subcontratada. "Su responsabilidad ofrecer un servicio de calidad y ajustado a las demandas exigidas por el Departamento de Salud en la adjudicación del contrato", afirman fuentes de Osakidetza. Estas fuentes señalan que el Gobierno vasco vela "por el cumplimento de los requisitos exigidos en los contratos y en caso de que éstos no se cumplan, se aplican las sanciones correspondientes". Este medio ha preguntado si han abierto un expediente sancionador a la empresa por estos casos y, a día de hoy, no hemos recibido ninguna respuesta.

Por su parte la empresa Larrialdiak-Eulen admite haber cometido "errores" de este tipo aunque aseguran que "los pacientes no han corrido peligro al no haberse visto comprometida la salud de los mismos". La empresa se defiende destacando que realizan "unos 7.000 traslados al mes" y aseguran que ponen "todo su empeño para que el servicio presentado día a día se realice de forma óptima y no se vuelva a producir ningún tipo de incidencia".