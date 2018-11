José Carlos Gómez, Antena de Oro 2018 de Radio Algeciras

El guitarrista algecireño José Carlos Gómez se ha hecho acreedor al reconocimiento de la Antena de Oro que cada año entrega Radio Algeciras en el transcurso de la cena benéfica destinada a Navidad con Amor y que este año tuvo como escenario los salones del Hotel Alborán.

A este evento que congrega a buena parte de la sociedad campogibraltareña acudieron el Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, la delegada Territorial de Conocimiento y Empleo, Gema Pérez, el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Daniel Moreno, el subdelegado del Gboerno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, el coordinador de la Administración General del estado, José Medina, el diputado socialista, Salvador de la Encina, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández, y los alcaldes de Tarifa y San Roque, Francisco Ruiz y Juan Carlos Ruíz Boix, además de una amplia representación de concejales de diferentes municipios de la comarca, asociaciones y entidades sociales.

En el transcurso del acto, presentado en esta ocasión por el director de contenidos de radio Algeciras, Cándido Romaguera, tomaron la palabra el presidente de la Asociación Navidad con Amor, Juan Carlos Narváez y el director de Radio Algeciras Joaquín Guirval. Inmediatamente después se procedió a una lectura de la semblanza de la persona que iba a ser galardonada y que desconocía, hasta ese momento, que recibiría la Antena de oro de Radio Algeciras.

José Carlos Gómez había sido convencido para que acudiese a la cena con el cometido de interpretar una pieza en homenaje a Paco de Lucía, pero nunca sospechó que esa noche recibiría el preciado galardón. Romaguera fue desgranando algunos de los detalles más señalados del amplio curriculum artístico de José Carlos, hasta que llegó el momento de anunciar su nombre; y entonces, no fue Romaguera, sino el mismísimo Paco de Lucía quién lo anunció. "José Carlos Gómez es un chaval que yo conocí de niño y es un chaval que tocó siempre muy bien, muy flamenco, con mucho sentido... acompañaba muy bien a cantar, componía muy bonito. Y ahora, la última vez que lo vi, me enseñó lo que estaba haciendo cantando. Igualmente me ha sorprendido el buen gusto que tiene y la calidad de lo que está haciendo. Le deseo toda la suerte del mundo, no solamente porque lo conozco y lo quiero, sino porque lo admiro como persona y como músico".

El pintor Víctor Jerez entrega a José Carlos Gómez un cuadro que recoge la imagen del guitarrista. / Juan Manuel Dicenta

José Carlos Gómez, emocionado, recorrió con su guitarra los metros que le separaban desde la mesa, en la que había estado acompañado por su familia, hasta el escenario, entre una cerrada ovación y calurosos aplausos de reconocimiento. de todos los asistentes. Tras la entrega de la Antena de Oro por parte del director de Radio Algeciras, Joaquín Guirval, fue otro algecireño quien se acercó hasta el Hotel Alborán para hacerle entrega de un obsequio. El pintor de los deportista, Víctor Jerez, le regalaba un cuadro que recoge la imagen del músico.

Y para finalizar la velada, la noche de emociones, José Carlos Gómez se sentó en la silla, tomó la guitarra, cruzó las piernas como solo saben cruzarlas los flamencos y deleitó al público con los acordes y el compás de Irenea, una buleria que se incluye en su disco Origen.

José Carlos Gómez, durante este último año, ha estado trabajando en la composición de un concierto para guitarra y orquesta que ha estrenado en el Festival de Guitarra de Morelia, en México, y que ha titulado Pasaje Andaluz.