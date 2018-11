El Cádiz pasa por encima de Las Palmas

La fiesta sigue instalada en Carranza. Esta vez la unión deportiva Las Palmas pagó el buen momento del equipo cadista que Desbordó en todo momento a los visitantes. Partido serio de un Cádiz que nos dio y ni un resquicio a los visitantes para pensar que podía lograr algo más. En Cádiz crece por semanas y ya está en posición de playoff de ascenso. Lekic, Manu, Sergio Sánchez y Salvi hicieron los tantos de una goleada de prestigio.

Las Palmas quería tener más la pelota, pero lo hacía con demasiada imprecisión. Mientras en Cádiz replegado no pasaba apuros. Muy pronto se le puso de cara el partido para los locales. Minuto 10, cuando Salvi Centraba por la derecha y Deivid metía la pelota en su portería para poner por delante al Cádiz.

Otra vez al Cádiz se le ponía el guion deseado. Las Palmas seguía queriendo el balón, pero fallaba pases sencillos. Rafa Mir a la media vuelta desde fuera del área creó la primera ocasión visitante, pero la pelota se fue a la derecha de la portería de Cifuentes El Cádiz estaba bien plantado en el césped, pero resultaba sorprendente ver como jugadores de tanta calidad como los canarios erraban controles y pases sin apenas oposición.

Más aún en un equipo que quiere tener la pelota. Corrían 30 minutos del primer tiempo y Timor disparada una falta desde la frontal que blocaba Cifuentes en el centro de la portería. Otra vez ocasión para en Cádiz cuando sólo quedaban nueve minutos para el final del primer tiempo. C

entro desde la izquierda y Lekic en boca de gol, solo, no acierta a contactar con la pelota. Ante la dificultad para penetrar la defensa local, los canarios optado por tirar desde fuera del área. Lo hacía Timor, pero la pelota no inquietaba al portero gaditano. El Cádiz seguía a lo suyo.

Error calamitoso del portero Raúl en la salida de balón que recupera Salvi que llegando a línea de fondo la pone para que otra vez Lekic algo más forzado que la ocasión anterior no ponga el dos a cero por muy poco. Y otra vez por la banda derecha del ataque del Cádiz Salvi habilitaba correa que centrada para que Manu Vallejo nos perdonase y aumentase la ventaja. Con 2-0 se llegaba al descanso. El Cádiz fue muy superior ante un rival que no se encontró en ningún momento

Herrera hacía un cambio en los descansos. Quitaba a Rafa Mir y metía a Blum. El segundo periodo comenzó animado. Los dos equipos se aproximaban con cierto peligro aunque ninguno acertamos en el último minuto. Lo intentaba el equipo canario desde fuera del área, pero Cifuentes blocaba sin problemas.

Corrían 25 minutos del segundo tiempo cuando el cáliz volvió a ampliar la ventaja y ponerse 3-0. José Mari sacaba un córner desde la izquierda, Garrido tocaba la pelota que al final introduce Sergio Sánchez dentro de la portería. Carranza era una fiesta, la afición. se seguía divirtiendo con un equipo que puede aspirar a más. Aún le quedaba algún coletazo al partido.

Pekhart que sustituyó a Rubén Castro fusila desde área pequeña y después de un rebote la pelota está en Cifuentes y se mete para dentro. 3-1 y 10 minutos aún por delante. Cervera introdujo a Álex Fernández por Manu Vallejo. Un cambio que estaba esperando desde minutos antes del tanto visitante. Pasaban los minutos Y de nuevo si volvía en el banquillo en los locales. Carrillo entraba por Lekic que volvió a completar un gran partido.

En el descuento la ovación fue para Garrido, Edu Ramos entraba a un partido finiquitado, pero aún había tiempo para que Salvi hiciese en 4-1 definitivo. Centro de Carrillo desde la izquierda balón que me ha pasado y Salvi escorado la mete por arriba haciendo un golazo. Y así acababa el partido. Los locales pasaron por encima de los canarios, una sombra de lo que se esperaba, pero no quita ni mucho menos mérito al partidazo del Cádiz que pasó por encima ante unos equipos con mayor presupuesto de la categoría,