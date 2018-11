'Jaén, sentido y común' se presenta como un proyecto desde abajo para cambiar la capital

Puesta de largo este viernes en la capital del nuevo movimiento ciudadano 'Jaén, sentido y común' que nace con la vista puesta en las próximas elecciones municipales de mayo de 2019 y con el ejemplo de la plataforma abierta que Manuela Carmena dirige en Madrid, aunque sin ser "tan personalista", tal y como reconoció Miguel Quesada, el propio presidente de la Asociación 'Jaén en Común', de donde nace este nuevo movimiento al que ya se han sumado más de 400 jiennenses.

En todo momento dejaron claro que no pretenden ser un movimiento contra nadie, para nada, "estamos abiertos a compañeros de otras organizaciones políticas que puedan participar aquí sin ningún problema", explicó Quesada. Además, sobre las fases, el presidente del colectivo 'Jaén en Común' explicó que ahora mismo van a elaborar un programa sin ponerse plazos, aunque claro las elecciones están ahí. "Por lo menos hasta enero estaremos elaborando el programa y después saldremos a la calle para ya discutir los siguientes plazos que serán a posteriori", añadía Quesada.

En cuanto a qué pasará en el futuro con el resto de formaciones, Quesada explicó que no saben lo que ocurrirá. "Cuando llegue el momento veremos y tomaremos las decisiones que corrrespondan. Nosotros es que trabajamos en otro eje, no estamos pensando en el tradicional de derecha a izquierda, sino que pensamos en un proyecto que surja desde abajo, desde la gente, para cambiar Jaén, en lo que lo que nos unan sean unas propuestas, unos proyectos, aunque lógicamente detrás hay una filosofía que hemos reflejado en el manifiesto, una exposición de motivos", explicó Quesada.

Además de todo esto, desde el nuevo movimiento no quieren que se les encasille. "Queremos un movimiento distinto en ese aspecto y no ir con las siglas por delante. Evidentemente aquellas personas que tienen un proyecto parecido lo mejor es que vayan juntas, nosotros vamos a apostar por eso, que si tenemos coincidencias con otros grupos que puedan tener proyectos similares a los nuestros si nos unimos va a ser mejor, pero sobre la base de qué ideas vamos a defender, siempre primero con el programa y las propuestas".

En el manifiesto 'Jaén, sentido y común' deja claro que apuesta por una ciudad democrática, igualitaria, que tenga unos servicios públicos de calidad y dentro de eso van a trasladar propuestas que conecten con la mayoría de la población y con aquellos sectores que se sienten fuera del juego político o que no se sienten representados y se ven ignorados o despreciados de las instituciones. "Nosotros queremos ir a eso, hay mucha gente de los barrios de Jaén que les hablas del juego político y no se sienten identificados. Entonces queremos ir ahí para tener una fuerza considerable", resaltó el responsable de Jaén, sentido y común.

El ejemplo de Carmena

Quesada puso como ejemplo para explicar 'Jaén, sentido y común' lo que Carmena ha hecho en Madrid. "Es también una propuesta al margen de los partidos, es una plataforma abierta, también con firmas, nosotros es un poco esa idea, innovar, hacer algo nuevo o distintos. La diferencia es que en Madrid está muy centrada en la persona de Carmena, nosotros no, no es un proyecto tan personalista, a lo mejor por el peso de Carmena en Madrid, pero en el fondo es algo parecido. Una plataforma abierta en la que muchos ciudadanos, sobre unas ideas y un proyecto, sean capaces de unirse para transformar la realidad de Jaén. En nuestro caso somos más plurales, más transversales, pero esa es la idea, buscar una plataforma porque insisto, la mayoría de los ciudadanos se sienten totalmente al margen de lo que pasa en el ayuntamiento y no se sienten representados", dijo Quesada.

El manifiesto sigue todavía en las redes sociales y ya reúne en torno a 400 firmas con la idea de hacer un llamamiento a la ciudadanía para crear un movimiento, un nuevo bloque transversal, amplio, para cambiar y transformar la realidad de Jaén. "Ese es nuestro objetivo y vamos a seguir trabajando, hoy supone el inicio de crear ese movimiento y ahora, en los próximos meses vamos a seguir con la difusión del movimiento, incorporar gente y crear un programa. Primero vamos a discutir el programa, después ya nos plantearemos qué lista, qué candidatura y cómo se elige", concluía Quesada.