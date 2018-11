El partido de la reivindicación

Un tramo más amable del calendario redunda en la obligación de la Cultural de volver a sumar de tres en tres (solo ganó uno de los últimos cinco partidos) y tener la regularidad en el juego de la que ha carecido transcurrido el primer tercio del campeonato. La visita de un rival en descenso y sin pólvora ejercerá de juez en medio de las reivindicaciones de jugadores y aficionados. Unos discuten el mal momento de juego del que habla el entorno y creen que es el momento de refrendarlo, mientras la grada reclama un equipo mejor, más solvente.

El equipo leonés se mide este domingo (17:00 horas) al Burgos CF, el conjunto que, junto al Rápido, menos goles marca de toda la Segunda División B. Los castellanos solo han marcado cinco goles con los que han conseguido dos triunfos, pero entienden que los últimos resultados no atienden a los méritos realizados. También se reivindican en este partido, aunque su crisis le convierte, a priori, en una buena piedra de toque para la irregular Cultural, que pretende desde el marcador ahuyentar los fantasmas en forma de revuelo del aficionado en su particular cruzada contra el banquillo. Su primer espada, Víctor Cea, busca el once que se acerque al ideal con toda la plantilla a su disposición.

El técnico madrileño no variará su habitual apuesta por tres centrales, Iván González, Romero y Escalante, pero podría ir más allá en su planteamiento ofensivo, jugar sin laterales y alinear a dos extremos puros para complementar el talento interior que llegará de las botas de los Sergio Marcos, Eneko o Señé, futbolista observado con lupa. Zelu, recuperado para la causa tras su lesión muscular, Liberto y Ortiz se disputan un puesto en la banda. A la profundidad apelarán los blancos para incrementar su escasa presencia en el área rival de las últimas jornadas.

Mikel Saizar es el objetivo. El portero vasco se colocará bajo los palos de las porterías del Reino de León como hizo hace casi una década en la etapa de Josu Uribe en el banquillo leonés. No es el único ex. Julio Rico, que ha perdido su lugar en la alineación, y el entrenador de porteros Diego Caneda también están de vuelta en un Burgos acuciado. La temporada de la reforma de El Plantío se ve amenazada por el proyecto deportivo a pesar de contar en sus filas con jugadores contrastadasos en la categoría o con pasado en el fútbol profesional (Borda, Beobide, Figueroa, Chevi, Yaw...). Destituido José Manuel Mateos, desde hace cuatro semanas Fernado Estévez es el entrenador, avalado por su brillante andadura reciente en el Marbella, pero que aún no se ha estrenado. El veterano delantero Diego Cervero (23 goles el curso pasado, 1 en el presente) es su referencia y Undabarrena su principal ausencia. El medio vasco, sancionado, se une a los laterales Kevin y Cantero en la lista de bajas. Cerca de 200 aficionados burgaleses serán testigos de este clásico del fútbol de bronce.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Palatsi; Iván González, Romero, Escalante; Sergio Marcos, Antonio Martínez, Eneko, Señé; Zelu, Aridane y Hugo Rodríguez.

BURGOS CF: Saizar: Aldalur, Acosta, Borda, Jaso; Beobide, Adrián Cruz; Madrazo, Chevi, Yaw Annor; Cervero.

ÁRBITRO: Carbajales Gómez (Asturias).