El Palma Futsal cede su primer empate de la temporada

Los mallorquines estrellaron cuatro balones al palo, tres en la primera mitad y otro en la segunda, que evitaron la novena victoria de los verde pistacho. La falta de acierto condenó a los de Vadillo en la primera parte pero mejoraron en este aspecto tras el descanso pero no consiguieron culminar el triunfo.

El Palma Futsal sacó un punto de la visita a Paterna en un encuentro en el que los isleños pudieron sacar un mayor premio pero los palos evitaron un nuevo triunfo que les aseguraría mantener la primera posición de liga y que ahora queda condicionada al resto de encuentros de la jornada. Tomaz y Bruno Taffy voltearon el gol inicial de Javi Alonso con dos tantos en el primer minuto y medio de la segunda mitad pero el propio Alonso firmaba el empate a dos definitivo.

El Palma Futsal comenzó el partido muy metido en faena, con una presión alta y tratando de ahogar a su rival. Asestó dos golpes para tratar de noquear a su rival pero el larguero se topó en el camino de los lanzamientos de Joao y de Bruno Taffy. Fueron dos acciones que podrían haber cambiado el rumbo del partido de inicio en cinco minutos fantásticos de los baleares ante un rival que se sacudió la presión con la evolución del encuentro.

De hecho, el partido se equilibró y se abrió para ambos equipos aunque sin excesivas ocasiones. Carlos Barrón entró en acción para evitar los tanteos de los locales con Maxi Rescia y Javi Alonso como los jugadores que más entraban en juego en los locales. Los isleños tuvieron que ponerse el traje de obreros para vencer en una pista complicada y en la que los grandes que vencieron sudaron sangre para llevarse los puntos de forma ajustada.

Joselito salvó el gol rival en una jugada con Barrón ya vencido y que fue el aviso del tanto que firmó Javi Alonso instantes después al provechar un buen pase de Cecilio. El Levante sacó petróleo de sus acciones ofensivas, cosa que no hizo el Palma y eso era lo que marcaba la diferencia en la pista.

El Palma recuperó la intensidad tras el gol buscando igualar el partido antes de que se le pudiera escapar pero no afinó la puntería. Catela no estuvo acertado tras una gran combinación balear y tampoco Bruno Taffy, que se encontró con Raúl Jiménez en otra buena ocasión para empatar.

La suerte fue esquiva porque si el partido comenzó con dos largueros consecutivos llegó al descanso con un lanzamiento al palo de Mati Rosa. Tres lanzamientos al palo en veinte minutos y varias intervenciones de mérito del portero local obligaban a remontar tras el descanso en un buen partido sin el premio merecido.

Los mallorquines tienen orgullo y lo demostraron en la segunda parte. No podían permitir que un buen partido no fuese acompañado del premio correspondiente y saltaron a la pista con la misma intensidad con la que comenzaron el partido pero con la puntería afinada.

El equipo dio la vuelta al marcador en las dos primeras acciones y en poco más de un minuto y medio. Tomaz empató el partido con un duro lanzamiento que sorprendió a Raúl Jiménez y, treinta segundos después, Taffy culminó la contra montada por los baleares nada más sacar de centro el equipo local. Dos goles que hacían justicia a lo visto sobre la pista y que por fin se veía reflejado en el marcador.

Sin embargo los baleares no aprovecharon la inercia del momento para matar el partido y se entraba en un momento del juego con mucha más igualdad y alternativas en el terreno de juego. El Palma no aprovechaba sus oportunidades al contrario de los de David Madrid que sacaban petróleo en un contraataque que culminaba Javi Alonso para anotar su segundo gol en su cuenta particular y volver a empatar el partido justo en el ecuador de la segunda mitad.

Los mallorquines se hacían con un mayor protagonismo en la posesión del balón tras encajar el segundo golpe y, sin protagonizar ocasiones excesivamente peligrosas, ponía a prueba en varias ocasiones a Raúl Jiménez que resolvía con solvencia. Las alarmas se encendían de nuevo en la plantilla verde pistacho porque a los cinco minutos para el final cometían la quinta falta acumulada que les obligaba a extremar precauciones en tareas defensivas para no cometer una nueva infracción que mandara a los granotas a la línea de doble penalti.

El Palma Futsal daba un paso al frente y reclamaba todavía mayor protagonismo en el juego. Los mallorquines buscaban la portería rival con insistencia. Joao protagonizaba las mejores ocasiones visitantes con un disparo que se estrellaba en el palo y otra que sacaba Raúl Jiménez con el pie para mantener las tablas. También tuvo las suya Mati Rosa que también se topó con el portero rival. Vadillo decidía buscar el gol de la victoria con ataque de cinco en el último minuto de partido pero el tanto no llegaba y el Palma agarraba un buen punto de la cancha de Paterna.

El Palma Futsal jugará tres partidos en una semana ya que el martes, a las 20:30 horas, recibirá al Peñíscola RehabMedic en la duodécima jornada liguera, que se juega entre semana.