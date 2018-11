El Unicaja Málaga, un equipo llamado a pelear por títulos y volver a Euroiiga, tumbó al UCAM Murcia (89-82). No sólo fue necesario su potencial y su profundidad de banquillo, sino también el rasero arbitral. La intensidad habitual de los universitarios no fue siete veces mayor que la de Unicaja a la hora de defender, pero los números sí. El criterio de los colegiados llevó a los locales a lanzar 34 tiros libres, por sólo cinco del UCAM. Demasiada diferencia. Con todo, luchó el cuadro de Juárez, que llegó al último minuto sólo cuatro puntos por debajo, pero no bastó.

El partido amenazaba con romperse a las primeras de cambio, cuando Wiltjer lideraba al Unicaja hasta el 13-2. Tumba emergía en la pintura y junto a Cate y Kloof equilibraban la balanza para llegar con un 25-19 al final de los primeros diez minutos. En el segundo cuarto se mantuvo la igualada, Shermadini arrancaba con fuerza, pero El potencial del Unicaja y el criterio arbitral tumban al UCAM en Málaga

Cuando los números comenzaron a cantar fue en el tercer cuarto. Nada más arrancar, UCAM se metió en bonus y ahí comenzó la sangría del tiro libre. Pese a que Oleson tiraba de los visitantes a base de triples, el Unicaja iba a la línea de persona una y otra vez. Sin fallo, además. Hasta 16 tiros libres. Ni con esas podían con el UCAM, que se ponía por delante con el 53-54. Tras el 59-62, última ventaja murciana, el partido se rompió. Un parcial 11-0 y al último cuarto se entraba con un 70-62. Vendió cara su piel el UCAM, que tuvo en Urtasun a su líder en esos minutos con ocho puntos seguidos. Roberts colocaba el 83-72 que iría recortando el equipo universitario hasta el 83-79. Apenas quedaba tiempo y la antideportiva (más que rigurosa a Kloof) frenaba ese arreón. Acabó ganando el Unicaja, que tiene más plantilla y aspira a mayores cotas, con un 89-82 en el que el UCAM fue castigado en exceso por el criterio arbitral.