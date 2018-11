Chivite asegura que "el Gobierno de Barkos acaba"

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha asegurado que "el Gobierno de Barkos acaba" y que en el cuatripartito "son conscientes de que no va a repetir como tal". Ha reconocido que, tras las elecciones, "tendremos que llegar a acuerdos, pero no haremos ese acuerdo programático que era la carta a los Reyes Magos y que ellos mismos reconocen que no se está cumpliendo".

Ha afirmado, además, que "si Rajoy es historia también esperamos que Barkos lo sea en pocos meses" y ha pedido a los socialistas que "no nos resignemos porque queremos un gobierno socialista en Navarra". "Hace falta creer, convencer y salir a ganar esa mayoría social de progreso que no quiere un gobierno de derechas en nuestra comunidad pero tampoco quiere un gobierno nacionalista", ha añadido.

En su intervención durante el Comité Regional del partido, que se ha celebrado este sábado en la sede del PSN, Chivite ha asegurado que el proyecto del PSN para Navarra "está en la plantilla de salida" con el objetivo de "liderar" el próximo Gobierno foral "desde la perspectiva de la izquierda, del progreso" y con la idea de que Navarra "debe tener unos pilares sociales y económicos basados en la innovación, la inversión, el empleo de calidad, la calidad de nuestros servicios públicos, la igualdad y la transparencia".

Chivite ha asegurado que, si alcanza la Presidencia, tendrá un gobierno "sensible, comprometido, que deje las confrontaciones identitarias" y que "no esté preso de los socios que anteponen las políticas nacionalistas a construir una sociedad mejor".