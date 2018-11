La racha de Osasuna se ahoga en A Coruña

La racha de Osasuna de 3 victorias consecutivas se escapó por los sumideros del estadio de Riazor con los litros y litros de agua caídos durante las últimas horas en la capital coruñesa. Un partido condicionado por el estado del terreno de juego en el que Osasuna intentó ser fiel a su estilo. Jagoba Arrasate pese a los charcos apostó por su once de gala con el único cambio obligado de David García por el sancionado Aridane. Los rojillos plantaron cara al Depor y disfrutaron de ocasiones para adelantarse en el marcador. Un cabezazo de David García a balón parado, que en su regreso a la titularidad rindió a buen nivel, salió rozando el poste en el inicio del partido mientras Torres desde la frontal puso a prueba al meta deportivista. Los gallegos lo intentaron por mediación del ex rojillo Quique y acertaron al filo del descanso. Un disparo de nuevo de Quique desviado por la defensa rojilla acabó con el rechace con cierta fortuna en los pies de Fede Cartabia que asistió a Carlos Fernández para empujar a la red el 1-0. Pese al contratiempo, Osasuna no se vino abajo y Unai García tuvo el empate que desbarató el portero Dani Giménez.

La segunda parte no supo o no pudo Osasuna con el Depor. Los cambios de Jagoba tampoco dieron el resultado esperado. Nacho Vidal con cambio de dibujo no mejoró a Barja. Además un despiste en las marcas en un córner permitió a Pablo Marí cabecear solo al fondo de la red el definitivo 2-0. La entrada de Brandon y David Rodríguez por Torres y Villar tampoco consiguieron cambiar la dinámica. A punto estuvo Osasuna de meterse en el partido a balón parado pero el guardameta Dani Giménez lo evitó en una doble parada con remate final de Oier.

Al final derrota de Osasuna en uno de los campos más complicados de la categoría, Riazor. Un estadio donde el Depor suma 6 victorias y un solo empate en 7 jornadas que no debe de ir más allá de una derrota que podía suceder. Y con el condicionante del estado del terreno de juego con el agua como protagonista que nos deja con la duda de qué hubiera podido pasar con un césped en buen estado. No queda otra que pasar página y centrarse ya en el partido del próximo domingo ante el Lugo en el Sadar buscando 3 nuevos puntos para regresar a la senda del triunfo y seguir acercándose al horario previsto.