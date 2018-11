El Eibar hace historia. Más historia, entiéndanme. Guarden para siempre esta fecha. Sábado, 24-11-2018. Es una fecha que será recordada para siempre en Eibar. Ese día, un mediodía apacible, con sol y algo de fresquillo, el equipo de su ciudad ganó por primera vez en Primera al Real Madrid. Pero es que no sólo le ganó. Es que literalmente le pasó por encima. Un 3-0 que es histórico, un histórico revolcón que no hace más que ponerle más brillo al brillante paso por la élite del fútbol nacional de este grupo de pequeños grandes hombres que forman la plantilla armera.

Fue impresionante. Y así debería quedar en la retina de los aficionados del Eibar. Se acaban los calificativos para explicar lo que está haciendo este Eibar, y lo que hizo concretamente contra el Real Madrid. Es normal que Ipurua acabara haciendo la ola. ¡Cómo para no hacerla! Poco me parece. Debería haber saltado toda la afición al césped para abarazar a sus jugadores, para agradecerles semejante espectáculo, una pedazo victoria que seguro tardarán tiempo en paladear. ¡Qué maravilla! Y claro, es muy normal que la plantilla del Eibar celebrase por todo lo alto, a lo grande, la victoria en el vestuario de Ipurua, en su propia intimidad. Se lo han ganado.

La explosión de júbilo de los jugadores fue tal que cuando la presidente del club, Amaia Gorostiza, bajó al vestuario para felicitarles, literalmente la bañaron en champán. Literalmente. ¡Con lo mona que iba ella con su conjunto a juego de color verde y zapatos amarillos! Será casualidad, o no, pero su vestuario pudo ser premonitorio. Iba de color verde esperanza. Esa que nunca se pierde. Aunque juegues con una club que tiene 10 veces tú presupuesto. El Eibar demostró que eso da igual, y que esperanza hay que tener siempre. Un ejemplo.

Notarán que del partido habló poco. Entiéndame. No es necesario. El resultado lo dice todo. 3-0. Y punto. O no, añado, pudo ser mayor, de no ser por las intervenciones de Courtouis. Como dijo Alvaro Benito en Carrusel, la victoria es hístorica, pero pudo ser sonrojante. Cerca estuvo. No fue por no intentarlo. Porque cómo trabajaron los armeros. Hay estuvo la clave. La intensidad. Pusieron toda. El Madrid, nada. Pero hubo más, hubo un sentido muy claro de hacia dónde había que llevar el partido, hubo bandas como puñales, un Cucurella imperial, y unos delanteros que esta vez sí acudieron a su cota con el gol. Escalante, Sergi Enrich y Kike García quedarán para siempre como los autores de esta maravilla ideada por Mendilibar. Su plan salió a la perfección. Honores para el de Zaldibar, que encima no le gusta salir en la fotografía, y se apartó entre modesto y humilde, rechanzando internveciones en los grandes programas de radio nacionales. La gloria sobre el césped, para los jugadores. Pero el mérito también suyo. Por supuesto. Porque este revolcón histórico es suyo, es de la afición, es de la ciudad de Eibar. Es de todos. Zorionak. Pocas cosas habrá más merecidas que ésta.