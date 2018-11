Garitano confirma la baja de Aritz y pide paciencia con Barrenetxea

Asier Garitano ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de Zubieta para abalizar cómo llega su equipo, la Real Sociedad, al partido contra el Celta de Vigo de este lunes.

-Parón.

“Han sido dos semanas largas sin fútbol. Y cuando ganas como contra el Levante, lo que quieres siempre es seguir jugando. Han sido 17 días que se han hecho largos”.

-Miguel Cardoso debuta en el Celta. “No me gusta que el Celta venga con entrenador nuevo, pero es verdsd que ellos han tenido once internacionales que no han podido entrenar casi con ellos por lo que no será fácil, porque cambiar conceptos en pocos días no es fácil, y además tienen jugadores lesionados. Pero aún así es un equipo importante, con buenos jugadores, y espero un partido duro".

-Qué falta para ganar en Anoeta. "Nos falta acierto, que es justo el que tenemos fuera. No sé el estilo que he usado en otros partidos, ni fuera, ni en casa, así que veremos qué hago en este partido".

-Celta de Vigo. “Iago Aspas es muy bueno, muy peligroso, pero aparte están Maxi, Emre Mor, Sisto o Brais Méndez. Tendrán bajas, pero también jugadores muy interesantes, que nadie espera que sea un partido sencillo, porque no será así".

-Ander Barrenetxea. “Tiene 16 años, vamos poco a poco. Primero lo queremos ver en los entrenamientos, iremos poco a poco”.