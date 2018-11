Esta sábado 24 de noviembre han pasado por SER Viajeros colaboradores de COCEMFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, porque han elaborado rutas para personas con diversidad funcional física, auditiva o visual. Eduardo Signes es uno de esos colaboradores de COCEMFE y explica que han hecho rutas muy bien organizadas como en Xixona o La Vila Joiosa, ambas en Alicante.

El problema apunta Signes es que se puede hacer mucho más. Y es que la administración púbica y las empresas privadas no invierten a la hora de crear este tipo de rutas. Además, explica el colaborador que hay un real decreto fechado el 1 de 2013 que aprueba y regula la ley general de derechos de las personas con discapacidad que afirmaba que el 4 de diciembre de 2017 todo debería de ser accesible y, como vemos dice Signes, no es así. Por ello, reclama más recursos para poder erradicar estos problemas que tiene la accesibilidad universal, porque a día de hoy, esas personas no tienen la autonomía propia para poder acceder a todos los sitios. Y esto dice Signes: es injusto.