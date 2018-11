Roger, Boateng y el VAR le dan un punto al Levante

Tres zarpazos de Roger en el tramo final de la primera parte fueron el escaso bagaje ofensivo del Levante hasta el minuto 75 de su visita al Alcoraz. Un remate de cabeza al larguero, un mano a mano que le sacó el portero y a la tercera sí, el gol rematando de cabeza un centro desde la derecha de Coke. Pero la sensación general del conjunto granota fue bastante pobre, tanto en la primera media hora de la primera parte como en la primera media hora de la segunda, porque el Huesca fue muy superior en prácticamente todas las facetas del juego.

En la primera parte fue David Ferreiro el que se hizo fuerte entre las posiciones de Coke y Cabaco en el flanco defensivo derecho del Levante y en la segunda parte fue el Cucho Hernández el que cayó en el costado de Chema y le hizo un roto tras otro en el perfil izquierdo de la zaga granota. El sistema de tres centrales y dos carrileros, que tan buenos resultados ha dado hasta el momento, en Huesca no funcionó.

Pero Paco López volvió a demostrar que es muy buen entrenador. Viendo que no funcionaba ese sistema y que además iba perdiendo, lo cambió de golpe. Quitó a un central, a Cabaco, y metió a un delantero, a Boateng. Y Boateng marcó el empate. Quizá un premio excesivo para los méritos que habían hecho uno y otro equipo. Si algún equipo mereció ganar el partido, ése fue el Huesca. Pero a veces el Levante ha merecido ganar y no lo ha conseguido, y otras, como en esta ocasión, no hizo tantos méritos como para puntuar y puntuó.

Y gracias al VAR. Qué gran invento. Ya fue clave para el Levante se llevara los tres puntos cuando visitó el Santiago Bernabéu y lo fue ahora para que sacase ese punto de Huesca. Corrigió un gol de Pulido que el árbitro había dado como válido porque no vio el fuera de juego posicional de Etxeita, pero el VAR sí. Y dio validez al gol del empate de Boateng porque no había fuera de juego de Jason cuando Coke le mete el balón al interior del área.