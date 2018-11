Tú, asesino, no la mates

Es una lacra de la que todavía no hemos podido desprendernos. La violencia contra la mujer sigue presente y año tras año tenemos que lamentar el asesinato de muchas de ellas.

En lo que respecta a Castilla y León, llegamos al Día Internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer con dos mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Una en el mes de abril, en Burgos, y otra en julio, en la provincia de León, pero es que son 48 las mujeres asesinadas desde 2003, momento en el que se creó el registro en nuestro país. Además es importante que sepamos que 1.150 mujeres cuentan con protección policial en Castilla y León porque tienen miedo de sus ex parejas y corren serio peligro.

¿Se imaginan cómo es vivir con miedo? Pues ese miedo se prolonga y mucho porque los recursos en los juzgados son escasos, los mismos con los que contábamos en 2004. Existe una falta de psicólogos forenses y trabajadores sociales en juzgados, que son quienes evalúan los casos y elaboran informes que luego ayudan a jueces y fiscales a dictar sentencia.

Como lo que estás leyendo no es una noticia, sino un reportaje del programa A vivir Castilla y León, me permito la licencia de transcribir mi reflexión, que es la que he plasmado en el programa y puedes escuchar en el anterior audio.

"A la sociedad se nos tendría que caer la cara de vergüenza por no denunciar. Ya sé que muchos pensarán que si lo escuchan al otro lado de la pared, en otra casa, en otro edificio, es meterse donde a uno no le llaman, pero hay que denunciar, hay que llamar al 016, porque podríamos evitar un asesinato.

A los que se le tiene que caer la cara de vergüenza es a ellos, a los asesinos, a los maltratadores, a los que las llaman zorras por llevar minifalda, a los que las tiran de los pelos si deciden salir de casa sin su permiso. Son unos cobardes, y unos potenciales asesinos y deberían pudrirse en la cárcel.

Leía en twitter a una compañera de profesión que pedía para este 25-N que en lugar de decir 'denuncia', dirigiéndonos siempre a las víctimas, dijéramos 'no mates', directamente a los asesinos. Yo tomo sus palabras y digo 'no mates', no seas tan cobarde y tan malnacido de matar, en lugar de desaparecer si es que no eres feliz con una persona".

Tanto si sufres violencia de género, como si la presencias o lo sospechas, no dudes en llamar al 016, es gratuito y no deja rastro en la factura.