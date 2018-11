Hong Sang-soo vuelve a triunfar en el FICX

La película Hotel by the river, del coreano Hong Sang-soo, ha sido la triunfadora de la 56ª edición del Festival de Cine de Gijón al merecer, según el criterio del jurado internacional, los premios al mejor largometraje, al mejor guión y al mejor actor que ha recaído en Ki Joobong.

Su portavoz, Susana Santos, hablaba de una decisión unánime del jurado que destaca cómo el cineasta captura la poesía de la vida sin imposturas ni solemnidades y que ha considerado que la obra de Hang-Soo, que narra la historia de un poeta de reconocido prestigio que se enfrenta a la proximidad de la muerte, es una película "en estado de gracia" que confirma la extraordinaria y prolífica creatividad de uno de los grandes autores contemporáneos.

Por su parte, el premio a la mejor dirección ha recaído exaequo en el rumano Radu Jude por la cinta I to not care if we go down in history as barbarians y en la chilena Dominga Sotomayor por su obra Tarde para morir joven.

La película de Radu Jude se lleva además el Gil Parrondo a la mejor dirección artística.

La crítica a través del jurado Fipresci premia como mejor largo de la competición internacional Rellumes a Winter Flies"de Olmo Omerzu y señala como mejor directora a Marie Losier por Casandro The Exótico.

El mejor largometraje bajo el criterio del jurado Joven ha sido la polaca Mug.

Reseñamos además el premio especial del jurado que recibirá Cantares de una revolución del Asturiano Ramón Lluis Bande.

La gala de Clausura tendrá lugar a las 8 en el Teatro jovellanos, será conducida por Arancha nieto y Rodrigo Cuevas y en ella se hará entrega del Premio Mujer de Cine a la productora de el Deseo Esther García, proyección, como novedad, de la película ganadora como mejor largo Hotel by the River.

Mañana a las 5 se proyecta La Favorita, ya que Olivia Colman ha merecido el premio a la mejor actriz a las 7 y media a L´école del Philosophes gran premio del público y de nuevo La de Hong Sans Soo a las 9:30

En este enlace el palmarés completo.