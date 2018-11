Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres

En lo que va de año han muerto 44 mujeres asesinadas por sus parejas, 3 de ellas asturianas, Paz Fernández, Isabel Fuente y Yésica Menéndez. El viernes tenía lugar una concentración ante la sede de la presidencia dando a entender que existe un frente común entre el poder político, legislativo y judicial. Javier Fernández lamentaba las raíces profundísimas de la violencia contra las mujeres y apelaba a la condena moral y social del maltratador.

Este año, en el marco de los pactos autonómico y nacional, la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud presentó ya en septiembre el Protocolo contra la violencia sexual del Principado como respuesta integral para la prevención y atención a las víctimas de este tipo de delitos machistas.

Este día internacional se conmemora bajo el lema No hay pero que valga. Solo sí es sí con una campaña contra las agresiones sexuales que se prolongará con un programa de 35 actuaciones hasta el 22 de diciembre.

Incluye además esas típicas frases propias de la mentalidad y mensajes machistas: "Pero es que mira cómo va vestida; pero si no dijo que no; pero es que cada día va con uno; pero es que todos saben que le va la marcha; pero es que me besaste; pero es que ayer quisiste; pero es que... que lo va pidiendo". Basta de peros y de excusas, viene a decir el lema elegido por el Gobierno regional para la ocasión.

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana Guillermo Martínez participaba en el acto institucional del auditorio José Barrera, de Pravia, desde donde charlamos en A vivir Asturias con la Directora del Instituo Asturiano de la Mujer Almudena Cueto. Dejamos la conversación completa.