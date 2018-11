Blanca, un caso real como ejemplo del calvario de las víctimas tras una violación

El Ayuntamiento de Oviedo se sumana también este domingo a la conmemoracion en la plaza consistorial, de la lucha contra el machismo. Lo ha hecho con un acto institucional que han protagonizado mujeres artistas, una mujer gitana y que ha contado con una acción de visibilizacion por parte de Amnistía Internacional, centrado en el calvario que una mujer víctima de violación pasa por las instituciones y administraciones cuando se decide a denunciar.

La periodista Sonia Fidalgo ha sido la encargada de narrar el proceso que pasa Blanca, que bajo nombre ficticio presenta el caso de una mujer real, desde que es violada hasta que consigue que la justicia la crea y le haga caso, una vez denuncia. Un caso, muy representativo, según Amnistía Internacional de lo que ocurre con las mujeres víctimas a las que se revictimiza y ningunea y por lo que muchas deciden no denunciar. Por eso, la ONG ha decidido realizar una performance, bajo el título "Ya es hora de que me creas", en la propia plaza del ayuntamiento, que sirve, dice Micaela Domínguez, responsable de Amnistía en Asturias, para dar voz a lo que está ocurriendo con "las mujeres que se atreven a denunciar que encuentran piedras en el camino, a la hora de la atención tanto judicial por parte de la Fiscalía o de la Judicatura. No se atiende a la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres en estas situaciones".

Momento de la performance de Amnistía Internacional / Silvia Rúa

Por su parte, el alcalde de Oviedo, Wenceslao Lopez, reconocía que algo está fallando a la hora de luchar contra esta lacra "tenemos un problema grave porque no conseguimos acertar con el mecanismo para acabar con esta lagra"

Marisa Valle roso desde el balcón del ayuntamiento / Silvia Rúa

El acto ha tenido una importante presencia de mujeres artistas… la cantante Marisa Valle Roso ha interpretado por primera vez un tema del que ella es la autora y que dedica a las víctimas: “Títere o esclava”. Antes, reinterpretaba un tema de Victor Manuel desde el balcón del ayuntamiento donde se ha llevado a cabo la lectura también por parte de otra artista, la escritora Vanesa Gutiérrez, de unos versos del libro “La historia de amor del siglo” que cuenta la historia real de su autora, Marta Tikkanen, sobre la relacion tóxica con su pareja.

En el acto ha participado también Amanda Vanesa, miembro de secretariado Gitano.