El Alcalde de Villarrobledo anuncia una partida de 22.000 euros en el presupuesto 2019 para el Pabellón Pintores

Alberto González detalla que esa inversión que se realizará en el Pabellón Pintores va a beneficiar a todos los clubes de la localidad que disputan sus competiciones en el mismo, pero de manera especial al Club Baloncesto Villarrobledo, dado que esta ó disputa por primera vez la competición en categoría LEB Plata, y sus normas de competición obligan a los equipos a que los recintos donde juegan sus partidos a contar con unas determinadas características, principalmente en cuanto a marcadores, accesibilidad, zona de prensa, canastas de pie, “en definitiva, para jugar en esa categoría, el equipo tiene que tener un pabellón adaptado a la propia liga”.

El alcalde ha comentado que estas son demandas que les hizo llegar el propio CBV, que desde el equipo de gobierno han recogido, y la han contemplado en el documento presupuestario para 2019, y que irá al próximo pleno del mes de diciembre, para su debate y aprobación.

Alberto González ha incidido en que si no hay presupuesto por no ser aprobado en Pleno, “esa inversión no podrá realizarse, y el CBV correría el riesgo de que el próximo año, a pesar del buen resultado deportivo que están obteniendo, no pueda jugar en esa liga LEB Plata, por no tener adecuado el Pabellón”.

Considera el Alcalde que el equipo de Gobierno ha hecho los deberes incluyendo esa partida de 22.000 euros en el presupuesto, “y ahora les toca hacer los deberes a otros, que también tienen muy buenas palabras sobre los clubes deportivos, el apoyo a los colectivos, y vienen muchas veces a hacerse la foto, pero eso hay que demostrarlo con hechos, apoyando esa partida en ese presupuesto, para una inversión necesaria en el Pabellón Pintores, para que los clubes deportivos puedan seguir jugando en él, especialmente el CBV, que representa a Villarrobledo en Baloncesto en esa liga LEB Plata”.