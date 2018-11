"Existe el debate pero no hay machismo en la Justicia. Lo niego tajantemente"

En el día contra la violencia hacia la mujer, el Juez Decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha sido entrevistado en Hora 14 Euskadi, Tras las polémicas sentencias en los juzgados de Lleida y Pamplona que han vuelto a reabrir las críticas sobre "una justicia patriarcal y machista" por parte de grupos feministas, Uriarte admite que "existe el debate sobre el machismo pero no lo hay en la Justicia. lo niego tajantemente". Dice Uriarte que, asegura que en el caso del fallo de Pamploa, recuerda que hay un precepto penal de obligada aplicación que "en caso de que el autor desista voluntariamente de cometer el delito pudiéndolo hacer, no puede ser condenado por ese delito, sí por otros para llegar a ese punto", no es que los compañeros no han hecho bien es que si no hubieran aplicado ese precepto estarían prevaricando".

Uriarte también se ha referido a las denuncias de sindicatos como LAB y colectivos como Abogadas Feministas sobre la saturación de los juzgados de violencia de género de Bilbao. Admite el Juez Decano que existe una aglomeración de casos y saturación lo que obliga a muchos juzgados de guardia a ampliar, sin cobrar, su turno para poder atender a los expedientes más aún cuando los juzgados de violencia de género no están habilitados los fines de semana. "estamos trabajando con el Gobierno vasco y en nuestra estructura para ampliar ese número de juzgados pero harían falta cuatro más para poder ajustar los turnos. En breve se abrirá otro.", asegura