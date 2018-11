La Ponencia de la Memoria retoma sus trabajos para acordar políticas de convivencia

La Ponencia sobre Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco retoma este lunes sus trabajos tras la fase de comparecencias que terminó antes de verano, con el objetivo de tratar de consensuar políticas en esta materia entre los grupos que la integran, todos menos el PP.

Esta ponencia se constituyó el 8 de marzo de 2017 y se reunió por primera vez dos meses más tarde con el mandato parlamentario de buscar amplios consensos en torno a la memoria, la convivencia, las víctimas, la deslegitimación del terrorismo, la política penitenciaria, la libertad, la paz y los derechos humanos.

Para ello este foro ha acogido desde que su nacimiento testimonios de víctimas del terrorismo y de abusos policiales, así como comparecencias de familiares de presos de ETA y de expertos en las materias en las que trabaja.

A partir de mañana la ponencia comienza la fase de búsqueda de consensos en torno a sus cuatro grandes ámbitos de trabajo. Su presidenta, Ana Oregi, llevará a la reunión un documento de síntesis de las distintas propuestas de los partidos, como base para poder alcanzar acuerdos, según han explicado a Efe fuentes de este órgano parlamentario.

El PP es el único partido que no participa en estos trabajos, al haber decidido no hacerlo porque considera que la ponencia no busca la deslegitimación del terrorismo de ETA.

Ya la pasada legislatura se creó en la Cámara de Vitoria una ponencia entonces denominada de Paz y Convivencia, que estuvo bloqueada al negarse a participar en ella el PSE, el PP y UPyD, debido a la negativa de EH Bildu a exigir la desaparición definitiva de ETA y a reconocer la injusticia de la violencia de la banda terrorista.

Incluso este asunto obligó a la entonces presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, a dimitir de su cargo tras ser desautorizada por su partido cuando, en un intento de desbloquear la ponencia, hizo una propuesta para que pudiesen sentarse todos los partidos en una mesa conjunta, en la que no se exigía a EH Bildu que condenara expresamente a ETA sino que la rechazara