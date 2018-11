El Iberostar Tenerife cayó derrotado en su visita al San Pablo Burgos por 79 a 68 en un encuentro donde los locales fueron de menos a más ante un equipo el de Txus Vidorreta que hizo el camino inverso a su rival en el encuentro, dejando de anotar con facilidad ante la buena defensa del equipo de Diego Epifanio.

El cuadro local comenzó apretando a los tinerfeños que acabaron el primer cuarto con cinco aciertos más allá de la línea de tres puntos gracias al buen quehacer de Abromaitis, McFadden y Staiger, que eran los autores de dichas canastas. Por parte del Burgos, el buen quehacer de Frazier y Cancae valían para dejar la ventaja visitante en tres puntos al final del primer acto (20-23).

Los segundos diez minutos tuvieron a Beirán como protagonista. El internacional aurinegro se fajaba en ataque junto con Bassas, Gillet y un Saiz que quería dejar buenas sensaciones en su retorno al Coliseo, mientras que el Burgos vivía gracias a los aciertos de F¡itipaldo y Huskic que permitían al equipo local estar en el partido tres veinte minutos jugados (36-41).

Pero fue tras el paso por vestuarios cuando el San Pablo Burgos apretó en el acelerador. Thompson ofreció su mejor versión bien secundado por Huskic quien quería asegurar las capturas bajo los dos tableros mientras que el equipo tinerfeño no se sentía cómodo con un McFadden que perdía inercia en ataque y la poca aportación de San Miguel quien no fue capaz de anotar en todo el encuentro. Abromaitis no volvería a aportar en ataque tras sus diez puntos en el primer cuarto y la segunda unidad mostraba su peor versión ante un rival que se venía creciendo y llegaba al último cuarto con desventaja de sólo dos puntos (54-56).

Lanzados por su afición y con hambre de victoria, el Burgos se encargó de dar la puntilla gracias a la aportación desde el tiro libre del tinerfeño Alex López y de Bruno Fitipaldo, quienes se movieron de manera cómoda junto a los ya mencionados Thompson y Huskic, logrando sentenciar el partido a dos minutos del final ante la impotencia aurinegra. Un triunfo el del conjunto burgalés que le hace coger aire mientras que el Canarias seguirá estando entre los ocho primeros de la clasificación, aunque dejando la impresión de haberse dejado una victoria que no querrían lamentar al final de la primera vuelta conociendo el primer objetivo que es el de estar en el torneo copero de Madrid.