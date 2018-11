Miles de personas se lanzan a la calle contra la violencia machista

La Lluvia no resta el ánimo de luchar por la lacra de la violencia Machista y miles de hombre y mujeres se han manifestado en la mañana de hoy por las calles de la ciudad. La manifestación, promovida por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, ha portado los lemas "No al patriarcado" o "No son muertas, son asesinadas".

A la marcha se han sumado representantes políticos y todos han coincidido en afirmar que es una lacra que hay que erradicar de la sociedad.

María Gómez Díaz, portavoz de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres asegura que “es un día muy importante, pero a la vez muy triste. Que tengamos que salir a la calle todos los 25 N es indignante y vergonzoso que tengamos que salir a la calle para reivindicar que se acabe con los asesinatos”. La portavoz de la plataforma lanza un mensaje a la sociedad y señala un único camino “la concienciación”. Gómez Díaz afirma que “es fundamental que se tome conciencia y que esté en contra de este patriarcado que nos asesina. La sociedad debe estar concienciada sobre este terrorismo que se está cometiendo contra las mujeres”.

La manifestación finalizó a las puertas del Ayuntamiento de la ciudad con la lectura de un manifiesto.