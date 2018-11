Paraguas negros contra la violencia machista

La plaza de María Pita acogió este domingo una concentración convocada por el Concello da Coruña en repulsa de las "violencias machistas" y en apoyo y solidaridad con las mujeres que las sufren.

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, fue el encargado de leer el manifiesto 'En negro contra as Violencias Machistas', en el que apuntaló el compromiso del Concello en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres, "amosando, ademais, o noso firme rexeitamento contra as persoas que as exercen e contra a complicidade de quen as silencia".

Xulio Ferreiro lee el manifiesto / Concello da Coruña