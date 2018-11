El Elche C.F. pierde 0-1 con el Albacete con un gol de Acuña con la mano

El entrenador del Elche Club de Fútbol, Pacheta, explotó tras perder 0-1 con el Albacete en el Martínez Valero con un gol de Acuña en el minuto 16 conseguido con la mano. El colegiado sevillano Milla Alvéndiz y sus auxiliares no lo apreciaron y además, concedió el tanto en el acta a Néstor Susaeta, que fue el autor del centro.

Nada más acabar el encuentro Pacheta comentó que "hoy no me callo. Estoy indignado porque perder con un gol que nos marcan con la mano es lo que nos faltaba. Hemos demostrado con imágenes que nos han perjudicado durante la Liga con penaltis no pitados y con un jugador expulsado por error en su día. Esto no es así, porque hay cuatro miembros del equipo arbitral para ver esa acción".

El técnico franjiverde añadió que "somos un equipo humilde y cualquier detalle como este nos hace un daño irreparable. A un equipo grande no le hace tanto daño porque llega diez veces arriba con claridad. A nosotros nos cuesta más y siempre vamos al límite. No se puede hacer más para ganar un partido. No les puedo exigir más a mis jugadores. Hoy sí que tengo claro que nos vamos a mantener. Nos reponemos de los golpes, pero no de las injusticias. Por tanto, exijo que los árbitros acierten porque sus errores los puedo pagar con mi puesto de trabajo".

El jugador del Elche, Iván Sánchez, desveló en la zona mixta que "Acuña pasó al vestuario y reconoció que marcó el gol con la mano. De hecho, le pidió perdón al Míster por esa acción. Duele mucho perder así con el enorme esfuerzo que hemos realizado, pero estoy convencido de que sacaremos esto adelante".

El jugador del Albacete, Zozulia, fue expulsado con roja directa en el minuto 41 por una entrada muy dura sobre el extremo franjiverde Josan. El Alba de Ramis supo afrontar la segunda parte con diez futbolistas y resistir el continuo empuje de un Elche que lo intentó de todas las maneras, pero que al final se quedó sin premio.



El estadio ilicitano registró la mejor entrada de la temporada con 12.867 aficionados, de los que dos mil eran albaceteños. El conjunto manchego ya encadena seis jornadas sin perder y cuatro con la portería de Toméu Nadal a cero. Por su lado, el Elche de Pacheta cae de nuevo a la zona de descenso y el sábado que viene visita al Córdoba en un partido crucial para ambos.