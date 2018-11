El Noia pasa el rodillo y sale del descenso

No desaprovechó el Noia Portus Apostoli la oportundidad que le brindaba la visita al Augustín Mourís del colista de la categoría. La ocasión se presentaba propicia para sumar tres puntos a la cuenta ante un rival que no había puntuado contra nadie y los de Marlon Velasco debían evitar cualquier confianza que diera lugar a la sopresa. Así lo hicieron, brindándole a sus incondicionales aficionados una goleada y una tarde plácida de fútbol sala, para disfrutar, de las que no hay demasiadas durante el curso, con un Dani Colorado desatado y que hizo cuatro de los siete goles de su equipo.

El partido comenzaba recordando a las victimas de la violencia de género sumándose así el Noia Poruts Apostoli a la campaña en negro. Tras el pitido que marcaría el inicio del encuentro, pronto la superioridad noiesa se dejó ver a través de la posesión del esférico y las ocasiones sobre la portería rival. Después de una jugada fortuita, en el minuto dos, el jugador tinerfeño, Kevin tendría que abandonar el terreno de juego lesionado. Se renudó el partido y llegó el primer gol siendo los locales quienes abriesen la lata. Un gol marcado por Dani Colorado que remata al segundo palo tras un saque de esquina. Aún así, también los tinerfeños tendrían las suyas aunque no fueron quienes de materializarlas, parte de culpa por las buenas intervenciones de Carlos Cabo.

Tanto insistía el equipo noiés sobre la portería tinerfeña que pronto obtendrían recompensa con un tanto de Sergio Quilez, al poco de saltar a pista.

Con la ventaja de dos tantos en el marcador, el partido creció en intensidad. Mientras que los noieses intentaban aumentar la ventaja, los tinerfeños peleaban por reducir distancias. Sin embargo el guión no cambió y los noieses se sentían cómodos, logrando aumentar la ventaja antes del descanso.

En el minuto 18 llegaría el tercero de la tarde que repetiría autoría. Era Dani Colorado el que subía el segundo a su cuenta personal tras un pase de David Palmas, que rematando el primero de tacón. Con los tres goles los noieses no se conformaban y seguían el acoso a la portería tinerfeña pero Yeray, que firmó un buen partido, evitaría que su equipo se fuese al descanso con una cuenta mayor.

En la reanudación, la primera llegada de los gallegos sería materializada de nuevo, por Dani Colorado que subiría el cuarto de la tarde al marcador, sentenciando defintiivamente el partido.

A falta de 11 minutos para el final, Ruymán Cabello apostaría por el juego de cinco, vitiendo a Borja con la elástica de portero jugador. Con el 5 para 4 los noieses podrían haber marcado el quinto en la primera de las jugadas con un tiro desde su campo, pero sería con Yeray en portería cuando llegaría el quinto gol local, en esta ocasión firmado por Xuxa. Un gol que llega tras el robo en media pista de Sergio que hace la diagonal entregando el balón a Xuxa que tiró de puntera y Yeray sólo pudo mirar como el balón llegaba a la red.

De ahí al final, Antoñito ponía el sexto, Quique Caneda pudo regresar a las pistas tras varios meses de lesión y, a tres para el final, sería Yago Balsa quien arrancaría los aplausos de la afición tras su salto a pista para ponerse bajo palos, aunque encajó el único tanto tinerfeño del encuentro. un gol de Borja. Hubo tiempo también para que Dani Colorado pusiera el séptimo y definitivo gol al partido, y el cuarto en su cuenta personal, completando su partidazo.

Con esta victoria, el Noia Portus Apostoli abandona los puestos de descenso y afrontarán con esa relativa tranquilidad, la complicada salida que tendrán que realizar el próximo viernes a la cancha del Betis, líder de la categoría en estos momentos.