El Compos se embarra en O Espiñedo

La SD Compostela sumó un nuevo punto en O Espiñedo. El terreno de juego tan levantado complicó el juego para un Compos que no fue capaz de materializar sus ocasiones. Al final, reparto de puntos para seguir en la zona de playoff y sumar una nueva jornada sin perder, aunque el líder Bergantiños aumenta su ventaja al frente de la tabla tras ganar en Porriño.



Las lluvias de los pasados días y las que arrecieraon desde primera hora de la tarde, provocaron que el campo se levantara muy pronto, se pusiera muy pesado y complicaba el estilo de un Compos que, poco a poco, se fue adueñando del partido. Cada vez que el balón raseaba, los blanquiazules llegaban a campo contrario, aunque para ello debía superar la tupida red de contención colocada por el equipo de Gelucho, que debutaba en el banquillo local.



Aythami, muy activo durante los primeros 45 minutos, probó primero suerte desde el centro del campo, pero el bote del balón le complicó el chut y le fue a las manos de Rui. Esta misma circunstancia provocó que, unos minutos más tarde, no pudiese completar un contraataque en el que se quedaba en el mano a mano.

Si tuvo esa fortuna Brais Abelenda, entrando en velocidad desde la banda izqueirda, pero en esta ocasión el portero portugués sacó una gran mano abajo, acción que completó la defensa para evitar la mejor ocasión de esta primera parte.

A la vuelta de los vestuarios, Brais Abelenda vería como, de nuevo, el bote del esférico le impedía llegar ante Rui, tras recibir en velocidad al espacio. Del mismo modo, en el área contraria, a Rober se le escapó el control en un centro desde la banda que acabó en las manos de Anxo.

Después de unos momentos de tregua, el Compos volvió a la carga a los veinte minutos, con dos contraataques en los que llegó con claridad. Primero, condució por el centro Brais Abelenda y la abrió para un Samu que, lanzándose por el suelo, envió el esférico por encima del larguero. Uno más tarde, en una falta lanzada con rapidez, Brais volvió a recibir al espacio, regateó al meta pero su disparo, algo escorado, lo sacó Portela bajo la línea.

Sin embargo, no aprovechó sus mejores minutos el Compos y, con el paso de los minutos, con un campo cada vez más pesado, ya no pudo desequilibrar la balanza. Con balones colgados lo intentaron ambos contendientes, pero los porteros no tuvieron que intervenir en ninguna acción, siendo lo más destacado en este final de choque la roja directa a Pol, por una entrada desmedida sobre Ube en el descuento, que no venía a cuento para nada.



Por lo tanto, sin pólvora en las áreas, el partido se cerró con el resultado inicial de cero a cero. Un nuevo punto para el Compos que mantiene su imbatibilidad como visitante en el campeonato y en un campo que estaba impracticable.



FICHA TÉCNICA:

0- CD Arenteiro: Rui; Pol, Maxi, Portela, Ross, Fajardo; Cassio, Adil (Albertito, m.54), Hugo Sanmartín; Rober (Carlos de Dios, m.61) y Mitogo (Bardelás, m.89).

0- SD Compostela: Anxo Pérez; Saro, Piscu, David Uña, Naveira; Álvaro Casas, Samu; Álex Ares (Santi, m.89), Mon (Ube, m.80), Brais Abelenda; y Aythami (Miky, m.73).

Árbitro: García Gómez, colegio coruñés. Expulsó a Pol (m.92) por roja directa. Además, amonestó a Adil, Fajardo y Rui, por los locales; y a Saro, David Uña y Mon, por los visitantes.

Incidencias: Partido de la décimo cuarta jornada de liga del grupo 1 de la Tercera División disputado en el Campo Municipal O Espiñedo ante 850 espectadores.