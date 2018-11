6-0. Ridículo en Cartagena

Dura derrota de la Ud Ibiza en Cartagena y lo que es peor, la sensación de que el equipo ibicenco está a años luz a estas alturas de temporada de los candidatos a las plazas de ascenso. El conjunto ibicenco vivió una auténtica pesadilla, una goleada en toda regla en la que mostró carencias de todo tipo, en ataque y sobre todo en defensa. Habrá que ver qué consecuencia tiene este resultado en el devenir del equipo en las próximas jornadas.

Y eso que se había superado la primera media hora de partido en el estado Cartagonova y el Ibiza daba la sensación de equipo serio, seguro en defensa, sin conceder ocasiones un rival potente y dejando pasar el tiempo esperando el momento de enganchar una contra. Diez minutos después el equipo de Andrés Palop se asemejaba a un queso gruyère, con agujeros por todos lados y con graves errores individuales. A veces el optimismo ocasiona grandes desastres.

El Cartagena es de esos equipos que no necesita avasallar al contrario para sentenciar los partidos. Simplemente madura el encuentro, observa debilidades y sabe aprovecharlas. El conjunto local tuvo media hora de falso dominio, no inquietaba a Alex y parecía que no encontraba vías de penetración. Solo un eslalon de Santi Jara con un remate final que se fue alto creó algo de inquietud a la defensa ibicenca.

Pero de repente cambió todo. Los locales empezaron abrir el juego por las bandas y los laterales de la UD Ibiza sufrían. El delantero Aketxe, una pesadilla para la zaga ibicenca, avisó en el minuto 31 con un cabezazo con Alex batido que se perdió ligeramente desviados. El arreón local en la recta final del primer tiempo no tuvo respuesta. Otra maniobra que inició Aketxe sacando de zona a los centrales del Ibiza se prolongó con un centro lateral y la pelota quedó a los pies de Santi Jara. El lateral Candelas solo pudo observar la maniobra del delantero del Cartegena y su potente chut que se coló por toda la escuadra. No amainó la tormenta y el Ibiza ayudó a que fuera así. Rodado en la zona ancha regaló un pase a su propia área que no desaprovechó Álvaro para ampliar la renta antes del descanso. Habían bastado 4 minutos de inspiración para noquear al conjunto ibicenco y evidenciar las debilidades de un equipo que fue incapaz de hilvanar una sola jugada de ataque en todo el primer tiempo. Palop dio la titularidad por primera vez a Armenteros, pero la zona de creación ibicenca no existió, la presión local permitía recuperar rápidamente el balón y acercarse al marco del Cartagena parecía una operación tan gigantesca como subir al Everest.

Tras el descanso, Palop movió el equipo sustituyendo a los inoperantes Armenteros y Javi Serra y dando entrada a Javi García y Herrera. Pero no hubo tiempo de ver si había capacidad de reacción. Otro error en cadena en la zaga ibicenca con despejes defectuosos de Iosu y Verdú acabó con un zurdazo de Moyita a la red. Solo se habían jugado 3 minutos de la reanudación, pero sobraba toda la segunda parte. De hecho, lo que se vivió fue un calvario para el conjunto ibicenco. Otro agujero en banda izquierda, con Álvaro sacando la cadena a Grima, acabó con un centro medido para que Aketxe en boca de gol empujara a la red. Y tras unos minutos de respiro del Cartagena llegó la manita en un córner que retrató a todos los jugadores ibicencos que estaban dentro del área y a los que solo faltó que hicieran el pasillo para que Rubén Cruz cabecera sin oposición alguna a un metro del vendido Alex.

Una goleada en toda regla, una superioridad casi insultante de los jugadores del Cartagena y los futbolistas del Ibiza corriendo deambulando como pollos sin cabeza por el campo. Ni siquiera hizo falta que los locales tuvieran que poner la quinta marcha, ante un Ibiza impotente que mostró demasiadas lagunas como para pensar que a día de hoy puede codearse con los grandes de la categoría. El Cartagena hacía lo que quería y en pleno desbarajuste, hasta el siempre seguro Alex dio la impresión de reaccionar tarde en un remate de Santi Jara desde 25 metros que también acabó en la red. Un marcador demoledor, una fotografía cruel, pero sobre todo, la dura realidad del potencial actual en esta categoría. Tras dos partidos seguidos perdiendo habrá que consolarse pensando que el éxito llega cuando vas de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.