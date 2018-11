El PP denuncia que miembros del Gobierno municipal utilizan coches oficiales para uso personal

El PP de Jerez asegura que miembros del gobierno municipal están usando vehículos oficiales para uso personal. El concejal de esta formación, Jaime Espinar, realizó esta denuncia a través de una nota de prensa en la que explicaba la situación de Comujesa.

Espinar asegura que su partido, “no va a ser cómplice del agujero sin fondo que el PSOE de Mamen Sánchez está dejando en el empresa municipal”.

El concejal defiende que la modificación presupuestaria planteada por el gobierno en el pleno extraordinario del pasado viernes "no hubiera sido necesaria si el PSOE hubiera elaborado de forma correcta los presupuestos de Comujesa, en los que no calculó el gasto íntegro que supondría el servicio de autobuses urbanos. El PSOE de Mamen Sánchez está creando un agujero en Comujesa pero no por los servicios que presta, sino por su mala gestión, que llega a gastar 1.500 euros al mes en vehículos oficiales que incluso son destinados por personas del gobierno municipal para uso personal".

Además, denuncia que el PSOE de Mamen Sánchez "quiere tapar su mala gestión eliminando partidas importantes como la prevista para adaptar los taxis a personas con problemas de accesibilidad, mejoras en los autobuses de la zona rural y hasta 200.000 euros en alumbrado público".

Jaime Espinar sostiene que el PP no avala la modificación presupuestaria del PSOE "por la mala gestión que supone, por las partidas de las que se saca ese dinero y porque este hecho es el resultado de una mala planificación”. Explica que “la excusa del PSOE de que hace falta este aumento presupuestario por un aumento del sueldo de los empleados es falsa, ya que si esa subida, contemplada en los PGE aprobados por el Gobierno de Rajoy, se hubiera previsto inicialmente en los presupuestos de Comujesa, ahora no estaríamos en esta tesitura".