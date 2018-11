Un 38% más de denuncias en una década

Las denuncias por violencia de género han aumentado un 38,4% en Balears en la última década, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Si en 2007 se contabilizaron 3.910 denuncias, en 2017, el último año en que se tienen datos completos, la cifra se elevó a 5.412 denuncias.

El atestado policial es la vía más habitual para registrar estas denuncias, pero se observa un aumento de los casos en los que son presentadas por un familiar de la víctima. Aún así todavía representan menos del 3%.

En Balears, el Govern se persona de oficio como acusación particular en los casos de asesinatos machistas, a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, en virtud de un acuerdo aprobado en 2008. Actualmente está personada en tres casos de crímenes machistas que todavía no se han juzgado. El más reciente, el de Sacramento Roca, asesinada por su ex pareja el pasado viernes 17, precisamente la misma semana en la que debía comenzar el juicio por el asesinato de Xue Sandra Saura, que fue quemada viva por su ex pareja en agosto de 2016. En este caso la Abogacía pide 25 años de prisión.

Otro caso pendiente de juicio es el asesinato de Lucía Patrascu, apuñalada en mayo de 2016 en Pollença y que, según los hechos que constan en la investigación judicial, había acudido unas horas antes del crimen a denunciar a su marido al cuartel de la Guardia Civil. En este caso, la Abogacía de la Comunidad Autónoma pide una condena de 22 años de cárcel para el acusado.

Además, se está a la espera de nuevas diligencias de investigación sobre el caso del crimen de Ada Graciela Benítez, que fue asesinada en septiembre de 2016 en Ibiza por su ex pareja, quien después se suicidó.