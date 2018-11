Ensenyat rechaza la propuesta del Gobierno central para el REB

El presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha dicho que su partido, Més per Mallorca, no apoya la propuesta del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para el nuevo Régimen Especial para Balears (REB), porque consideran que "no llega a los mínimos que necesita la sociedad balear".

Ensenyat ha anunciado que estudiarán "la letra pequeña" para hacer sus aportaciones al documento que presente Madrid, pero critica lo que de momento se ha puesto sobre la mesa, porque entre otras cosas, sostiene que el Fondo de Insularidad "ha quedado desvirtuado" y dependerá de la voluntad inversora del Estado y no de la decisión del Govern balear que este dinero llegue o no a las Islas.

Declaracionnes de Ensenyat, candidato por su partido a las próximas elecciones autonómicas, en un acto celebrado ayer con la asistencia de más de 400 personas, para celebrar el quinto aniversario de la formación nacionalista