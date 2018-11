PIME afirma que el descuento por residente en el billete aéreo es "una estafa"

Este lunes el conseller de Movilidad, Marc Pons, se reúne con representantes de Aviba para acordar acciones contra la subida de precios del billete de avión en los trayectos con la Península.

A las prácticas supuestamente abusivas de las compañías aéreas con la presunta subida encubierta de precios aprovechando el aumento de los descuentos por residente se ha referido la patronal PIME. Su gerente, Marcos Cañabate, dice que este sistema es "una estafa".

La patronal del pequeño y mediano comercio plantea varias soluciones al problema. Una opción es que a la hora de comprar el billete no se ponga si el comprador tiene descuento o no, para que el sistema no calcule sobre dos posibles tarifas diferentes, o bien establecer precios máximos y proteger los trayectos aéreos más habituales. Para esto sería necesario mucho más control administrativo cuando sin embargo, según el gerente de PIME, hasta ahora el sistema se ha caracterizado por lo contrario.