HazloTuyo cierra con 710.000 euros y 21.000 accionistas del Real Murcia

El sueño de acercar al aficionado del Real Murcia la posibilidad de comprar acciones desde apenas 1,22 euros acabó en un fenómeno mundial. El portal HazloTuyo se convirtió, después de sucesivas actualizaciones informáticas para potenciarlo y dar cabida a miles de curiosos y nuevos inversores, en el canal para comprar un trocito de un club que parecía abocado a la liquidación y que ahora sonríe esperanzado.

Las cifras hablan por sí solas: 709.970 euros recaudados en este portal que acabó siendo traducido al inglés y al italiano por el movimiento lanzado a través de la AS Roma. Un total de 20.976 accionistas y un montante de 5.819.430 participaciones. Un boca a boca del Siglo XXI, propagado por las redes sociales como la pólvora y en la que se dejaron ver exfutbolistas del club, deportistas de primer nivel de la Región como Alejandro Valverde, casas de apuestas (Coral), clubes (Betis, Racing, Cádiz, Eibar...) y por el que se interesaron incluso medios de comunicación internacionales como The Sun o La Gazzetta dello Sport. La nota humorística no faltó, con los presentadores de La Vida Moderna (David Broncano, Quequé e Ignatius).



Al margen del portal HazloTuyo, al que se podrán sumar aportaciones de hasta 12.200 euros que se realicen con transferencia bancaria con fecha límite del próximo miércoles, se recogieron 200.000 euros de Francisco Tornel (la mayor inversión individual hasta la fecha) y otro medio millón sumando a empresas. A falta de oficialidad, la ampliación de capital que lanzó Víctor Gálvez con el sueño de los 18 millones como una de sus muchas promesas incumplidas, acabará con un millón de euros de realismo y murcianismo en vena. Y con el club de vuelta en manos murcianas.

Mauricio García De la Vega impugnó la ampliación, entendiendo que él es el dueño legítimo y que se aprobó sin su consentimiento. Solicitó una intervención judicial urgente y el Juzgado de lo Mercantil se la negó, instando a las partes, al empresario mexicano y al propio club, a ser escuchadas en febrero. El nuevo Consejo y el Mauricio se cruzaron varios comunicados, especialmente tras afirmar los nuevos gestores granas que la resolución del TAS no les obligaba a inscribirlo.