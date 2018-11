Un derby con más polémica y ambiente que fútbol

15.813 personas, según cifras oficiales, se dieron cita -y sin ningún incidente reseñable- en El Sardinero para disfrutar del primer Racing-Gimnástica en partido liguero tras más de 27 años. El encuentro acabó cayendo del lado de los santanderinos tras un polémico gol de Óscar Gil, en el minuto 36 de la primera parte.

El derby, que tuvo más tensión y ambiente que espectáculo futbolístico, mostró a unos verdiblancos un tanto espesos y lentos con el balón, y a unos blanquiazules muy solidarios y serios en defensa pero poco profundos en labores ofensivas.

Los de la capital empezaron con cierta fluidez, pero se fueron atascando con el paso de la contineda. Bien es cierto que se pudieron adelantar con una falta lateral botada por Enzo Lombardo, que terminó en el palo tras desviar un nervioso Álex Ruiz.

Antes del gol llegó la jugada más "caliente" del duelo. Con el gimnástico Fer en el suelo, su propio equipo no echó el esférico fuera, a lo que los locales intentaron atacar espoleados por Iván Ania, su míster. Esto encendió a los torrelaveguenses -por encima de todos a su capitán, Borja Camus-, que fue amonestado, al igual que Cejudo -de la tangana salió sangrando por la ceja-. Por suerte, no pasó a mayores.

Y solamente cinco minutos después, llegó el único tanto del derby. Lombardo lanzó de esquina y Óscar Gil palmeó el balón a la red en medio de una melé de jugadores de ambos equipos. Tras muchas repeticiones, sí se aprecia la mano del zaguero racinguista.

Con esto se llegó al descanso, en donde cambió por completo el partido. En la segunda parte, se pudo ver posiblemente al peor Racing del año -aunque tuvo alguna para "matar", estando algo mejor que en la primera parte el guardameta de los visitantes- y una Gimnástica con una mejor actitud que su rival, pero que no tradujo esto en ninguna ocasión clara. Eso sí, no faltó la dosis de protestas a los colegiados, en más que posible agarrón de Cristian a Segovia que el trencilla no consideró nada punible.

Tres puntos más para los de Iván Ania, que ya aventajan en seis al Baracaldo. Por su parte, la escuadra dirigida por Pablo Lago se mantiene fuera de los puestos de descenso -con más dos sobre esas posiciones de peligro-.

FICHA

Racing: Crespo, Buñuel, Gil, Figueras, Castañeda, Sergio, Rafa de Vicente (Rivero), Nico Hidalgo (Cayarga), Cejudo, Enzo y Dani Segovia (Jon Ander).

Gimnástica: Álex Ruiz, Fer, Cristian, Bardanca, Camus, Fermín, Luis Alberto, Palazuelos, Cagigas (Barbero), Víctor (Rozas) y Primo (Nacho).

Goles: 1-0 (min 36), Óscar Gil.

El colegiado vasco Rezola Etxebarria amonestó a los locales Cejudo y Sergio, y a los visitantes Cagigas, Víctor, Luis Alberto y Camus.