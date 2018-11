Líder y... a soñar

El Sevilla encabeza la clasificación de Primera División consumido el primer tercio de Liga. Ante el Valladolid ganó por la mínima, sufriendo demasiado en la recta final del partido, con Vaclick en figura evitando el empate de un rival al que dejó vivo el Sevilla tras varias opciones de gol que no supieron transformar bien Ben Yedder, el propio André Silva, o incluso un egoísta Banega, que prefirió tirar a puerta cuando tenía pase de gol claro al delantero portugués en dos ocasiones.

Pero todo eso es igual, ya es anécdota. Lo que no es anecdótico es el liderato del Sevilla. Con un equipo que es verdad que no arrolla -salvo alguna excepción como ante Levante y Real Madrid- a sus rivales, que tiene un buen equipo, especialmente de mediocampo hacia adelante, pero que, dadas sus carencias, también deja muchas dudas sobre la capacidad para estar peleando por las alturas de la clasificación mucho tiempo, o en las demás competiciones hasta el final. Evidentemente, los grandes han bajado su nivel y ya no ganan tantos puntos como en año anteriores, y eso permite que clubes como el Sevilla se hayan metido en la pelea por los puestos privilegiados de la clasificación. No obstante, hay algo que tiene el Sevilla que no poseen los demás clubes de la Liga, a excepción de los poderosos Real Madrid, Barcelona y ahora el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone: su gen competitivo.

El Sevilla gana y gana y quiere seguir ganando. El Sánchez Pizjuán vuelve a dar la sensación de ser un fortín inexpugnable, donde es poco menos que imposible puntuar desde aquella desagradable tarde en la que cayó derrotado ante el Getafe, con gritos de 'Pepe Castro, vete ya' pronunciados en la grada. Desde entonces, el Sevilla suma ya siete triunfos consecutivos, con goleadas incluidas ante sus rivales europeos y nada menos que contra el Real Madrid. En Nervión ha caído hasta un rocoso Español que ganaba a falta de veinte minutos para el final del partido.

Por eso, ante el Valladolid, daba la sensación de que los pucelanos podían llevarse tres días seguidos jugando que no iban a poder evitar que el Sevilla se llevase todo el botín. Los pucelanos marcaron dos goles -ambos bien anulados- y exigieron muchísimo al portero del Sevilla, Vaclick, que evitó el empate visitante especialmente en el paradón que le hace al turco Enes Unal ya en tiempo de prolongación.

Ganó el Sevilla, con un golazo de cabeza de un discreto André Silva tras sensacional pase de Sarabia. Sin el mejor Banega. Con el Mudo Vázquez en el banquillo. Con Jesús Navas lesionado. Todo eso da igual. El Sevilla gana y gana y la clasificación refleja que los de Machín son los líderes de la Liga cuando estamos a punto de meternos en el mes de diciembre. Ahora, que cada cual sueñe lo que le apetezca.

FICHA TÉCNICA

Sevilla: Vaclík, Aleix Vidal, Sergi Gómez, Kjaer, Dani Carriço, Escudero, Roque Mesa, Banega (‘Mudo’ Vázquez, minuto 73), Sarabia (Promes, minuto 88), Ben Yedder y André Silva (Amadou, minuto 81).

Valladolid: Masip, Antoñito, Joaquín, Calero, Nacho, Michel, Borja, Rubén Alcaraz (Enes Unal, minuto 57), Oscar Plano, Toni Villa (Leo Suárez, minuto 83) y Duje Cop (Verde, minuto 70).

Gol: 1-0, minuto 29: André Silva.

Árbitro: Del Cerro Grande, madrileño. Amarillas para Antoñito, Escudero, Dani Carriço, Aleix Vidal, Borja y Joaquín.