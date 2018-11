Se esfumó el Betis del Camp Nou

Derrota muy decepcionante del Betis en Villarreal. De la exhibición que dio el equipo de Setién dos semanas antes en el Camp Nou no quedó nada y el equipo acabó perdiendo justamente ante un rival que celebraba su primer triunfo en casa de la temporada. Debe ser que el azúcar recibido tras el 3-4 fue excesivo y que el elogio debilita. De lo contrario, no se entiende la flojísima primera parte ante un rival necesitado, presionado, que estaba en el precipio de la clasificación.

Ya sorprendió la no titularidad de Tello, destacadísimo en el Camp Nou en favor de Francis, que sin ser de lo peor del Betis, nunca fue un puñal por la derecha ni aprovechó los muchos balones que le llegaron en ataque por la derecha en sus continuas subidas. No es que Tello fuera decisivo pero su salida al campo, junto a Lo Celso, y más tarde Sergio León mejoraron mucho a un Betis que ya sí creo ocasiones de gol claras. Una de Canales tras pase de Tello, un remate a bocajarro de Mandi que salva Asenjo, otra de Loren que envía fuera...Hasta Lo Celso buscó el gol en un lanzamiento que se fue desviado antes de ponerla en la escuadra tras pase atrás de Sergio León. Era el 2-1, pero también el minuto noventa.

Posiblemente, si el Betis marca unos minutos antes podría haberse traído algún punto del estadio de La Cerámica porque el Villarreal no supo cerrar el partido y seguramente en los jugadores locales hubiesen aparecido los fantasmas típicos de un equipo que en seis partidos aún no había sabido lo que era ganar en su campo, pero ya no hubo opciones. El Betis perdió el partido en el arranque del segundo tiempo en el que defendió muy mal los ataques del rival, encajando dos goles en dos minutos después de que Pau López hiciera la parada del partido tras haber evitado otros dos tantos en la pobre primera parte que jugó su equipo.

Lo del Camp Nou fue muy bonito. Histórico. Pero el Betis está el decimocuarto en la clasificación tras un parcial de cuatro puntos obtenidos de dieciocho posibles. El presupuesto del club y la ambición de Serra están programados para otra cosa distinta a estar tan abajo. Y es que a veces da la sensación de que el club y el que hace las veces de director deportivo van por un lado y el entrenador por otro. Ganar no es que sea importante, es que es vital en un club que dispone del mayor presupuesto de su historia y que no quiere parar de crecer. Y el que no asuma esa responsabilidad que se baje del carro.

FICHA TÉCNICA:

Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar (Miguelón, minuto 66), Funes Mori, Cáseres, Pedraza, Víctor Ruiz, Fornals, Samuel, Cazorla, Trigueros (Morlanes, minuto 39) y Gerard Moreno (Carlos Bacca, minuto 78).

Real Betis: Pau López, Francis, Mandi, Bartra, Feddal (Tello, minuto 60), Junior, William Carvalho, Guardado (Lo Celso, minuto 63), Canales, Joaquín (Sergio León, minuto 69) y Loren.

Goles: 1-0, minuto 51: Gerard Moreno. 2-0, minuto 53: Samuel. 2-1, minuto 90: Lo Celso.

Árbitro: Prieto Iglesias, navarro. Amarillas para Morlanes, Canales y Víctor Ruiz.