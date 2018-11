Puig: "No es una sentencia adecuada en todos sus términos"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha valorado la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que desestimó el recurso presentado por el Valencia CF y concedió las medidas cautelares al Hércules CF en sus respectivos casos de devolución del dinero en forma de ayuda que recibieron ambos clubes por parte del Estado, señalando que "hay que actuar siempre de acuerdo a la Justicia, pero pensamos que no es una sentencia en todos sus términos adecuada".

Los dos equipos habían sido condenados a devolver un dinero que habían recibido por parte del Estado, unos avales públicos concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para avalar sendos préstamos bancarios concedidos a la Fundación Valencia CF y a la Fundación Hércules CF para la suscripción de acciones en el marco de las operaciones de aumento de capital de los clubes.

En consecuencia de los consiguientes autos de la justicia europea, España debía recuperar de manera inmediata y efectiva estas ayudas consideradas incompatibles, que en el caso del Valencia correspondía al pago de 20.381.000 euros más 2.949.523,62 euros en concepto de intereses; y de 6.935.207,91 euros, en el caso del equipo alicantino.

Puig ha señalado que todavía no han estudiado "en profundidad" la decisión. "Pensamos que hay que actuar siempre de acuerdo a la Justicia, pero pensamos que no es una sentencia en todos sus términos adecuada, al menos en aquello que hemos sabido hasta ahora", ha indicado el jefe del Consell, quien ha dicho que lo que quieren es "cumplir con la legalidad y no perjudicar a nadie que creemos que no haya de ser perjudicado".

Respecto a si se debería de empezar a pagar ya, ha explicado que "hay todavía posibilidades de intervenir por parte de los afectados". Puig ha insistido en que la posición de la Generalitat es el cumplimiento de la Justicia pero, al mismo tiempo, "somos conscientes de que en un momento determinado lo que está en el fondo de eso es discutible".