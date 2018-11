Sillas vacías en Gijón en homenaje a las mujeres asesinadas

Con el lema “No Más sillas vacías” las asociaciones de mujeres que trabajan en la lucha contra la violencia machista pretenden recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Desde que en el año 2003 se comenzara a registrar a las mujeres asesinadas por violencia de género se contabilizado 972 víctimas. 44 en lo que va de año, 3 de ellas asturianas, Paz Fernández, Isabel Fuente y Yésica Menéndez. En Asturais se registraron 50 violaciones en los últimos años.

Los datos hablan por sí solos pero las mujeres y hombres han querido este domingo mostrar alto y claro su rechazo a esta lacra.

En A vivir que son dos días Asturias conectábamos con Lucía Lobato, Presidenta de la Asociación de Mujeres de Asturias, presente en el acto convocado en el Quiosco de la Música de Begoña por el Ayuntamiento de Gijón en colaboración con el Consejo de Asociaciones de Mujeres.

"La violencia de género es un iceberg y en su punta está el asesinato y la violación, que es lo más visible, pero lógicamente eso se sustenta en una base ideológica muy fuerte donde están los chistes machistas, los piropos, la burla..." nos dice Lobato para continuar aseguranto que, "no podemos acabar con uno sin acabar con lo otro, porque es sobre lo que se asienta esa violencia más macabra por eso no hay pero que valga, sólo sí es sí y no hay agresión pequeña"



Dejamos la conversación completa incluyendo la mención que se hacía a las "sillas vacías" en la Gala de Clausura del FICX en apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género.