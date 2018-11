Albert Rivera: "Vamos a ayudar a Andalucía desde la igualdad"

Ante unas 2000 personas, ubicadas en una sala central (que agotó el aforo) y otra contigua, de un hotel de la capital malagueña, en el acto más numeroso de los celebrados hasta ahora por Ciudadanos, Albert Rivera ha hablado, en clave de elecciones generales. El líder naranja ha esgrimido las reformas que llevará a cabo si resulta ser elegido presidente del país, porque solo así saldrá beneficiada Andalucía, porque su gobierno no dejará de lado "a esta tierra". Junto con Inés Arrimadas y Javier Imbroda, Albert Rivera ha participado en el acto central de campaña del partido en el ecuador de la campaña.

Albert Rivera se ha comprometido a promover desde "la iguadad" el pacto por la sanidad y por la educación, porque el PP antes y, ahora el PSOE, que "gobierna con los nacionalistas", han hecho de la sanidad un "frankenstein". También ha culpado a Pedro Sánchez de haber "dinamitado" el pacto por la educación. Rivera clamó: "El voto de Andalucía es el primer paso para echar a Sánchez de la Moncloa". "Andalucía se merece un catálogo en sanidad igual para todos en servicios públicos". Rivera afirmó que en este país "la burocracia puede llegar a matar literalmente a los que sufren y también acaba con la paciencia de los ciudadanos". La ley de la dependencia "es una ley nacional", afirmó Rivera, que hay que llevar "en la financiación autonómica", para que sea eficaz.

El discurso de la igualdad también alcanza la educación para el líder nacional porque es un "instrumento" que genera "igualdad de oportunidades". Por eso, Rivera se ha comprometido a promover el pacto educativo como la reforma más importante en la próxima legislatura. El líder naranja hiló todas estas reformas para garantizar que sólo así Andalucía saldrá fortalecida, con el fomento de la igualdad de oportunidades.

Dirigiéndose al candidato naranja a las elecciones andaluzas, Juan Marin, le dijo que, frente a quienes insultan a Andalucía, en relación a Torras, hay que ensalzar los valores de la tierra, que él ligó a sus raíces andaluzas: "Hay que decirle que frente a los tópicos, le recordaremos lo que han hecho muchos andaluces para levantar Cataluña. Esos andaluces, como mis abuelos, o mi madre con 13 añitos que se tuvo que ir a trabajar, esos son los andaluces de verdad y no la de los tópicos, la de la gente currante, la gente con talento y emprendedora".

Albert Rivera reiteró que ellos no darán la espalda a Andalucía, porque aquí la gente pide "igualdad" y no "privilegios". Albert, que llamó de nuevo la "rebelión cívica", garantizó su ayuda a Andalucía para que en todo el país se escuche "el grito de la igualdad".

Brexit

En clave nacional y por lo que toca a los andaluces en el Campo de Gibraltar, acusó a Pedro Sánchez de estar a "miles de kilómetros" de distancia cuando se está procediendo a algo tan importante como la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Rivera ha calificado de "timo de la estampita" el acuerdo alcanzado sobre "Gibraltar", que va a perjudicar a los andaluces. En ese sentido, abogó por "refundar la Unión Europea" y librarla del "sarampión" del populismo. "Frente a la euforia, nos hemos encontrado con gol por la escuadra", afirmó Albert Rivera que criticó a Sanchez de estar haciéndose fotos e la Habana.

Violencia machista

Albert Rivera quiso tener un recuerdo para las 44 mujeres asesinadas por la violencia machista en el día que se conmemora la lucha contra esta lacra. Mencionó el pacto impulsado en el Congreso, con el voto a favor de la formación naranja, para luchar con la violencia de género y subrayó que en este tema no debería haber "ideología" sino remar todos los partidos políticos en la misma dirección. A los hombres que asesisan a las mujeres "a las que supuestamente querían", los ha llamado "cobardes". Y para que sean asesinadas más mujeres hay que pasar de las palabras a los hechos y aportar "soluciones" en todos los ámbitos, jurídico, sanitario y educativo para que "nunca un cobarde pueda maltratar a una mujer". "Hay que enseñarles a ser iguales", subrayó el líder de la formación naranja, que pidió un minuto de silencio en memoria de esas mujeres víctimas de la violencia machista. Albert Rivera apeló al sentimiento cuando dijo: "No quiero un país en el que a nadie se le ocurra poner una mano encima a mi hija". En este asunto, Albert mostró su convencimiento de que no debe haber diferencias ideológicas y avanzó que si es presidente del Gobierno central "implementaremos" las medidas contenidas en el pacto.

Intervención de Juan Marín

Juan Marín, por su parte, insiste en el mensaje de que estos últimos días de la recta final de la campaña "serán duros" pero hay que "dejarse la piel". En el símil deportivo que los líderes de Ciudadanos emplean, ha dicho que "hemos pasado los cuartos, estamos en las semifinales y el próximo dos de diciembre vamos a ganar la final". Criticó al candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, de recurrir al insulto y llamarlo "perro", al igual que han hecho desde el PSOE, estos últimos en el caso de Alsasua, cuando Ciudadanos salía a defender a los guardias civiles. Marín afirmó: "Señor Bonilla, ni los andaluces ni los votantes del PP merecen un candidato a la presidencia que insult a otro candidato". Al candidato popular le recriminó creerse "estar en la película dela Guerra de las Galaxias" y lo que está es en "aterriza como puedas" porque lo que tiene es un "ataque de nervios".

Marín también cargó contra Susana Díaz por su silencio "cómplice" frente a quienes insultan a Andalucía o la perjudican con repartos en el poder judicial o no creen ya prioridad la financiación autonómica. "El que calla otorga y el que otorga es cómplice", le dijo a la candidata socialista. Frente a las viejas políticas y al monopolio del PSOE y el conformismo del PP, Marín recordó que Ciudadanos es el único partido que crece y llamó a votar sin "miedo a las urnas" para que se produzca el cambio. "Vamos a por ellos", clamó.